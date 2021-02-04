«التعليم» تعلن ضوابط صرف حافز الأداء الشهري الإضافي للمعلمين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2021، بشأن ضوابط صرف حافز الأداء الشهري الإضافي للمخاطبين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، وقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم (13) لسنة 2021 الخاص بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.

وشددت الوزارة، في خطابها، على المديريات التعليمية التنبيه على السادة مديري الشؤون المالية بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ اللازم نحو صرف حافز الأداء الشهري للسادة المستحقين، اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.

وأكدت الوزارة صرف حوافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية للسادة المستحقين، اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البنود المختصة بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة.

كما أكدت الوزارة صرف بدل المعلم المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 للسادة المستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بذات الشروط والقواعد السابق العمل بها، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.