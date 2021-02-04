في ذكرى وفاته.. مجدي وهبة اشترى سيارة تكريم إنسان وكان أول من نقل فيها

«إنت ميت ميت ياخيري» آخر كلمات قالها حنفي الأبهة، الذي جسد دوره الفنان عادل إمام، للمجرم خيري، قبل الانقضاض عليه، والذي أدى دوره الفنان مجدي وهبة، خلال أحداث فيلم «حنفي الأبهة»، ليتوفى بعدها مجدي وهبة في يوم 4 فبراير 1990 إثر أزمة قلبية مفاجئة، لتتحقق بذلك نبؤة «ميت ميت» الأمر الذي أدخل الزعيم في حزن شديد، كشف عنه خلال تقديمه واجب العزاء لـ«منال» ابنة الفنان الراحل.

قال له الزعيم «إنت ميت ميت»

فيلم «حنفي الأبهة» عُرض بعد وفاة مجدي وهبة بنحو شهرين بالسينما في 26 أبريل عام 1990، من بطولة عادل إمام، وفاروق الفيشاوي، ومجدي وهبة، ومصطفى متولي، وهدى رمزي، ورجاء الجداوي، ويوسف داود، ومن إخراج محمد عبدالعزيز، وسيناريو وحوار بسيوني عثمان.

توفى والده وهو رضيع

عاش الفنان مجدي وهبة، أحداثا مؤلمة منذ نعومة أظافره، منها وفاة والده، وكان «مجدي» طفلًا رضيعًا لم يمر على ولادته 40 يومًا، ليعيش في كنف والدته، التي وهبت حياتها وشبابها لخدمة أطفالها.

وفي لقاء تليفزيوني «وهبة» عبر عن أمنيته بتقديم عمل فني يعبر عن حجم التضحيات التي تُقدمها الأم لأبنائها، معتبرًا والدته سببًا كبيرًا في نجاحه الفني «مقدرش أخرج من البيت إلا لما أبوس إيديها وأطلب منها تدعي لي، والأمر نفسه لمّا أرجع، كنت أشعر براحة شديدة معها، حب الأم لأبنائها أصدق حب في الوجود، ولا يساوي أي ثمن».

اتُهم بالإتجار في المخدرات وحصل على حكم البراءة

وطالت الشائعات مجدي وهبة، عقب وفاته بزعم تناوله جرعة زائدة من المخدرات، استنادًا لتورطه في قضية إدمان حكمت المحكمة فيها لصالحه بالبراءة، ونفت عنه ابنته تناوله للمواد المخدرة، وأن هذه القضية كانت ملفقة لأبيها وخرج منها بريئًا.

كان يشعر بموته وهو شابًا صغيرًا

ثلاثة نجوم، اعتبرهم الفنان مجدي وهبة من أصحاب الفضل الكبير عليه في مشواره الفني وأثروا في شخصيته بشكل إيجابي ومميز، ومنهم الفنان رشدي أباظة، الذي دعمه في بداية حياته الفنية، ووجه له العديد من النصائح لمشواره الفني، فضلا عن ملوك الشر على الشاشة، توفيق الدقن، ومحمود المليجي.

مجدي وهبة، كان يشعر دائمًا بأنه سيموت صغيرًا في السن، أسوة بوالده وجده، وقبل وفاته قام بشراء سيارة نقل الموتى لخدمة سكان المنطقة التي يقطنها، ويشاء القدر أن يكون هو أول شخص يتم وضع جثمانه داخل «سيارة الموتى» في مثل هذا اليوم 4 فبراير عام 1990 عن عمر ناهز الـ 45 عامًا.