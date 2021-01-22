مصدر يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا: يميل للعزلة في منزله

«إصابة عادل إمام بفيروس كورونا».. هكذا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا عن إصابة الفنان الكبير عادل إمام بـ«كوفيد 19»، وأثارت هذه المنشورات حالة من الجدل بين جمهور الزعيم، خاصة أن الأخير تغيب عن جنازتي الكاتب وحيد حامد، والفنان هادي الجيار، اللذين توفيا مع مطلع العام الجاري، ما أثار تساؤلات عديدة حول سبب غيابه.

عزلة الزعيم.. ورسالة لمروجي الشائعات

ونفى مصدر مقرب من عادل إمام ما أثير عن إصابته، قائلا لـ«الوطن»: إن الأخير يتجنب التجمعات، وأصبح يميل إلى العزلة منذ ظهور حالات الإصابة بالفيروس في مصر، لافتا إلى أن أبنائه وأحفاده هم من يترددوا عليه فقط في منزله، بحسب قوله.

وطالب المصدر مروجي الشائعات بالابتعاد عن الحالة الصحية لـ«إمام»، خاصة أنها تثير قلق محبيه وجمهوره في مصر والوطن العربي.

وقد تغيب عادل إمام عن المشاركة في تشييع جثمان الكاتب الكبير وحيد حامد والفنان القدير هادي الجيار، وأناب عنه نجله المخرج رامي إمام، فيما اكتفى بنعيهما عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، معربا عن حزنه الشديد بفقدانه اثنين كانا من أقرب أصدقائه داخل الوسط الفني.

ويُعد مسلسل «فلانتينو»، بمثابة آخر أعمال الفنان عادل إمام، الذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة، وفقا للإحصائيات الصادرة عن أرقام المشاهدات في شهر رمضان، وشاركه البطولة كل من داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعبدالرحمن القليوبي، وطه خليفة، وأحمد فريد، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، والفنانين الشباب، والمسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.