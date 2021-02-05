بعد فيديوهات أحمد ونهي.. إزاي تحدد استخدام أطفالك لفيديوهات اليوتيوب؟

خلال الساعات القليلة الماضية، تداولت الكثيرمن المواقع قضية «أحمد ونهى»، أصحاب الفيديوهات غير اللائقة التي انتشرت على موقع اليوتيوب، ما أدى إلى استجابة أجهزة الأمن وإلقاء القبض عليهم بمحافظة البحيرة، وكشف التحقيقات عن ملابسات تداول إحدى القنوات على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، لعدد من مقاطع الفيديو، تتضمن قيام شخصين وإحدى الفتيات بتناول موضوعات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وكذلك استغلالهم لأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمر عليه بتلك المقاطع.

وأثارت تلك الواقعة الخوف والرهبة من ناحية الآباء والأمهات تجاه أطفالهم، نظرا لكثرة مشاهدتهم للفيديوهات على موقع اليوتيوب، خشية أن يشاهد أطفالهم تلك المشاهد المنافية للآداب.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الإبلاغ عن محتوى غير لائق أو مسيئ أو به محتوى مناف للآداب، للحفاظ على الأطفال من مشاهدة تلك الفيديوهات، كالتالي:

طريقة الإبلاغ عن فيديو غير لائق

يتميز موقع اليوتيوب بخدمة الإبلاغ عن الفيديو ذي المحتوى غير اللائق أو الذي يحتوى على أعمال منافية للآداب أو الفيديو المسيئ حتى لا تتعرض الأطفال إلى مشاهدة تلك الفيدويهات المخلة بالآداب، كالتالي:

خطوات الإبلاغ عن فيديو مخل بالآداب العامة أو به محتوى مسيئ

- يقوم المستخدم بفتح الفيديو الذي يريد الإبلاغ عنه، والذي يحتوى على محتوى غير لائق.

- ثم يقوم المستخدم بالضغط على «أنقر» الموجودة على رمز المزيد أعلى الفيديو.

- ثم يقوم المستخدم بالنقر على رمز الإبلاغ عن الفيديو.

- ثم تظهر بعد ذلك قائمة بالأسباب التي يتم غلق الفيديووحذفه بسببها، ويقوم المستخدم باختيار السبب المناسب والمسبب في الإبلاغ عنه.

- ثم تقوم إدارة اليوتيوب بمراجعة الفيديوهات التي يتم الإبلاغ عنها للتأكد من حقيقة البلاغ.

- وفي حالة إذا لم يكن هناك سبب حقيقي لحذف الفيديو لا يتم حذفه.