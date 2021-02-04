رفع 1603 أطنان مخلفات ضمن حملة «قرى مصرية مستدامة» بالمحلة

نفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، حملة تطهير ونظافة لقرية صفط تراب، بمركز المحلة، ضمن حملة تطهير كبيرة بدأت يوم الأحد الماضي ومستمرة حتى اليوم.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لرفع كفاءه الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استهدفت الحملة رفع المخلفات وتراكمات القمامة بالقرية، نواتج التطهير الموجودة داخل القرية وكذلك المخلفات التاريخية على الطريق ما بين صفط تراب وقرية محلة روح بإجمالي 1604 أطنان تقريباً.

كما شملت الحملة تطهير المجاري المائية بمعرفة مديرية الري والموارد المائية وخصوصاً ترعة القرشية الموجودة داخل الكتلة السكنية.

كما تولى عمال التشجير بحي أول وثان المحلة الكبرى بتقليم الأشجار الموجودة بمداخل القرية وإزالة الغاب، وبدأ عمال قسم الإنارة صيانة أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء، إلى جانب تسوية مداخل القرية والشوارع باستخدام الجريدر بمعرفة رئاسة المدينة.

وأكّد محافظ الغربية أنَّ هذه التجربة ستكون البداية لحملات مستمرة لتطهير وتنظيف القرى في جميع المراكز بالمحافظة بهدف السعي نحو قرى نظيفة متطورة صحية.