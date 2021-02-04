ولي أمر أحد طلبة الكلية الحربية للرئيس السيسي: «ولادنا فداء مصر»

قال ولي أمر طالب بالكلية الحربية، للرئيس عبدالفتاح السيسي: «إحنا وولادنا فداء مصر.. مصر بالقوات المسلحة والشرطة ورجالتها دول إن شاء الله فوق الدنيا كلها».

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر الكلية الحربية، الخميس، التي نشرها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على موقع يوتيوب.

من جانبه، رد الرئيس قائلا: «ربنا يخليكم ويخلي ولادكم»، مشددا على أن مصر بالفعل ستكون عظيمة.