خالد الجندي: النافع والضار ليسا من أسماء الله ولا يمكن إطلاقهما عليه

قال الشيخ خالد الجندي، العالم بالأزهر الشريف، إن التقديس مدح الله والثناء على صفات الكمال به سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن التسبيح هو نفي صفات النقص عن الله، فهو لا نام ولا يعجز ولا ينسى ولا يضل ولا يتعب.

لا يمكن تسمية الله باسم الضار

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن القرآن الكريم شرح هذا في كثير من آياته، موضحا أن الأسماء تختلف عن الأشياء، مشيرا إلى أنه لا يمكن تسمية الله باسم الضار، فهذا شكل من شكل الإدارج في الحديث، ولم يذكره النبي محمد، فهو قال فقط «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء».

مسلم بن وليد مدلس

وتابع الجندي: «أن مسلم بن الوليد هو مدلس، وأضاف مسلم أسماء لله في رواية للترمذي ولم توجد في روايات البخاري ولا الترمذي ومن هذه الأسماء النافع والضار والمبدئ والمميت»

تضارب في روايات مسلم بن وليد

وأشار العالم بالأزهر الشريف إلى أن مسلم لم يذكر أسماء ثبت وجودها في الإسلام مثل الأحد والأكرم والأعلي والوتر والأعلى لافتا إلى تضارب روايات مسلم بن وليد.

أسماء لا يمكن تسمية الله بها

وواصل الجندي: «هناك أسماء مضافة مثل فالق النواة فلا يمكن أن ندعو باسم الفالق ولكن يجب إضافة الفالق للنواة، وهناك أشياء يفعلها الله ولا يوصف بها مثل وصف الماكر لا يمكن أن نصف به الله لكن أن نقول ويمكرون ويمكر الله حسبما جاء في القرآن».