الجندي عن حديث «القاتل والمقتول»: الشرطي لو اقتتل مع حرامي لا يدخل النار

شرح الشيخ خالد الجندي، العالم بالأزهر الشريف، الحديث النبوي الذي يقول فيه الرسول «إذا التقى المسلمان بسيفهما فإن القاتل والمقتول في النار»، أنه يُستدل به عندما تكون الطائفتين متقاتلين، لكنهم على غير حق، ولكن عندما توجد فئة صالحة فإن دخولها في القتال لا ينفي عنها الإيمان بل هي فئة صالحة.

الحديث ينطبق على حالة محددة

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية dmc، أن هناك حالات قتال تكون بين فئتين كليهما يُعرف أنه على باطل وهما في النار، لافتا إلى أن القتال يجب أن يكون سببه واضحا لأن مشارك شخص في القتال بجانب شخص آخر ومساندته قد يلقي بالشخص في النار لأنه ساند آخر في القتال والفساد في الأرض.

إذا هاجم شرطي مسلم حرامي مسلم لا ينطبق عليهم الحديث

وتابع العالم بالأزهر الشريف: «أن الحديث يقصد فئتين يعرفان أنهما على باطل فلا يمكن أن يهاجم شرطي مسلم، حرامي مسلم، ويكون كليهما في النار ولكن الشخص الأول يدافع عن أعراض وأموال المسلمين والشخص الآخر هو لص يحاول أن يفسد في الأرض ويسرق أموال المسلمين».

القتل عن غير عمد حالة لا ينطبق عليها الحديث

واستطرد، «هناك بعض الحالات يقتل فيه أخيه المسلم دون قصد وذلك بسبب إحداثيات خاطئة وهذا لا ينطبق عليهم الحديث ولكن الحديث منطبق على فئتين تتقاتل ضد بعضهما وكل طرف يعرف أنه مخطئ أما إذا كانوا لا يعرفون أنهم على خاطئ فلا ينطبق عليهم الحديث».