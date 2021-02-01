خالد الجندي: يجوز مخالفة الوصية

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن وصية الموصي كوصية المشرع، فإذا كان الشرع يطلب من المسلم شيئًا وهو لا يقدر عليه فإنه يجوز ألا يفعله، مصداقًا لقوله تعالى: «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها»، وذلك في معرض رده على سؤال: ماذا لو أوصى شخص بأن يمشي شخص في جنازته ومات، لكن الشخص الذي أوصى به لم يستطع أن يحضر جنازته بسبب تعب ألم به؟.

كما أجاب الجندي خلال تقديمه برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية DMC، على سؤال آخر، وهو: ماذا إذا كان في تنفيذ الوصية مشقة؟ فمثلًا إذا كان هناك شخص يقطن محافظة القاهرة وأوصى أن يدفن إلى جوار والده في أسوان، فهل يجوز لأهله دفنه في القاهرة، منعًا لمشقة السفر إلى أسوان، مبينًا، أن الأصل في الشرع رفع المشقة، وبالتالي لا يجب أن يكون الأصل في الوصية هو المشقة.

وتابع: لو أوصى أحدًا بألا تمشي شقيقته في جنازته، فعندها نزن الوصية بموازين الشرع، وإن طابقت الشرع فإننا نزنها بتيسيرات الشرع، وإن وافقته، فإننا نزنه بعدم التغير أو مصالح الآخرين كما نص الشرع وبعدها سيكون لدينا المآلات، بمعنى هل تنفيذ هذه الوصية سيؤدي إلى تفكيك الأسرة أم لا، وبالتالي فإننا عندما نتحدث في مثل هذه الأمور يجب أن نكون محيطين بأبعاد الأمر، فلا يكفي أن تكون موافقة للشرع.