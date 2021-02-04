عماد خليل: زيارات ميدانية لشباب الدارسين بالخارج للقرى الأكثر فقرا

قال عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب، إنه تم الاتفاق مع وزارة الهجرة على تنظيم رحلات ميدانية لشباب الدارسين في الخارج إلى القرى الأكثر فقرا، في محافظات مختلفة، لرؤية ما تقوم به الدولة المصرية، من أجل تمكين الأهالي هناك، وسوف يبدؤون بمحافظتي الجيزة والمنوفية، مشددا على أن ذلك يأتي بالتنسيق مع أعضاء تنسيقية الشباب والسياسيين.

إثراء لتجربة التنسيقية

وأضاف «خليل» في مداخلة هاتفية مع برنامج «أحداث اليوم» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الخميس، أنه سيتم عقد جلسات حوارية بين شباب الدارسين في الخارج، وشباب التنسيقية لما لها من باع في العمل السياسي، حتى يكون الموجودين في الخارج لديهم دراية كاملة بما يحدث، ومن خلال شباب مثلهم أيضا، وهذا يثري التجربة.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه خلال الزيارات الميدانية التي سيتم تنظيمها لشباب الدارسين في الخارج، سيتعرفون على جهود تطبيق مبادرة «حياة كريمة»، ويروون تجربة تمكين الشباب بطريقة معاشة، من خلال نواب التنسيقية أو نواب المحافظين، وكلهم كوادر شبابية وسياسية من مختلف التيارات السياسية.

لقاءات وجلسات حوارية

وأوضح، أن الزيارات الميدانية هي البداية، وبعدها سيتم عقد لقاءات بالتنسيق مع وزارة الهجرة، لعمل المزيد من الجلسات الحوارية لمعرفة تساؤلاتهم، واحتياجاتهم، مشيرا إلى أن وزارة الهجرة تتعامل مع كل أبناء مصر في الخارج، كسفراء للدولة المصرية، والوزارة تتبع أسلوب الزيارات الميدانية، وهو جيد جدا، لكي يستطيع الشاب أن يرى بعينه جهود الدولة، ويتحدث بما يراه فيما بعد.

وفي سياق منفصل، اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونواب المحافظين، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك لتفعيل أهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، ووضع خارطة طريق بين الجهتين، تستهدف تنظيم فعاليات وزيارات ميدانية لعدد من المحافظات لشباب الدارسين بالخارج، يتعرفوا من خلالها على ما تبذله الدولة من جهد في مختلف الملفات ومن بينها رفع المستوى المعيشي لأهالي القرى الأكثر احتياجا في هذه المحافظات.