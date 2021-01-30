برلماني عن تنسيقية شباب الأحزاب: «سنكون صوت الناس تحت قبة البرلمان»

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أعضاء المجلس تنتابهم حالة من الحماسة الشديدة منذ القسم وحلف اليمين، لكي يكونوا على قدر المسؤولية بأن يحافظوا مخلصين على مقدرات الوطن ومصالح الشعب، وهو المنطلق الذي انطلق منه أعضاء التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ، ونواب المحافظين، مشددًا على أن العمل بالتنسيقية جماعي وبالتالي فإنها تنطلق من ثوابت وطنية وتحافظ عليها.

نعي جيدًا مشكلات واحتياجات وطموحات الشارع

وأضاف «درويش» في مداخلة هاتفية مع قناة «اكسترا نيوز»: «نعي جيدًا مشكلات واحتياجات وطموحات الشارع المصري وهذا ما سيكون منطلقا مهما جدًا لنا لكي نحقق المعادلة الصعبة، إذ سنؤدي دورنا الرقابي والتشريعي، وفي نفس الوقت سنحافظ على تواجدنا داخل المجتمع وبين صفوف الشعب، وسنكون صوت الناس تحت قبة البرلمان، وهو ما ظهر مع الوزراء الذين وقفوا أمام المجلس في الأيام الماضية».

الشارع المصري ينظر لنواب التنسيقية بشكل إيجابي

وتابع، أن الشارع المصري ينظر لنواب التنسيقية بشكل إيجابي وهو ما يعكس روح التحدي والمصداقية وصدق النوايا لهؤلاء النواب لكي يكونوا على قدر المسؤولية وحمل الأمانة: «نستشعر جيدًا قيمة وجودنا في مجلس النواب وأن هذا الجيل يحمل على عاتقه إنجاح تجربة فريدة ولم تحدث في تاريخ مصر الحديث أن نجد هذا الكم من الشباب بمختلف التوجهات والأيدولوجيات داخل المجالس المحلية، للتعبير عن طموحاتهم والشارع المصري وآمال المجتمع، ويساندون الدولة المصرية وقيادتها في مرحلة صعبة للغاية، وهو ما يمنحنا مؤشرًا بأن إحساس المسؤولية في حد ذاته يمثل بدايات النجاح الذي سيكون مقترنا بما سنقدمه للمواطنين في السنوات الخمس المقبلة».