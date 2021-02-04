وزيرة الهجرة: شباب «التنسيقية» بالبرلمان حاجة تفرح

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنها التقت اليوم، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للتنسيق والتعاون مع مركز وزارة الهجرة، للحوار مع الدارسين المصريين في الخارج.

وأضافت مكرم، عبر صفحتها الشخصية «فيسبوك»، أن هؤلاء الشباب شيء مفرح ومشرف لبلدنا مصر، مشيرة إلى أنها استمعت لهؤلاء الشباب وكيف وصلوا لما هم عليه بمجهودهم الشخصي، وتفوقهم حتى وصلوا إلى عضوية البرلمان.

وأكدت مكرم أن هؤلاء الشباب أخبروها أنهم على استعداد تام، بالتعاون مع وزارة الهجرة، ونقل خبرتهم إلى شباب الدارسين في الخارج، وإلى أبناء الجيل الثاني والثالث علشان الكل يشتغل للترويج وللدفاع عن الدولة المصرية.

وقد أعلنت مكرم، أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بعد التعاون المثمر مع التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، تمّ توفير 15 فرصة تدريبية في الهيكل الإداري بالأكاديمية لتدريب شباب المصريين في الخارج (سواء الدارسين أو المقيمين)، حيث تمّ منح هذه الفرص من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج «MEDCE».

وتابعت، أن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج «MEDCE» هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج، وسيتم توفير هذه الفرص التدريبية بهدف خلق جيل واع من شبابنا في الخارج على قدر عال من الكفاءة وإتاحة توليهم كل المسئوليات لإبراز أهميتهم ودورهم في المشاركة في دفع عجلة التنمية على أرض الوطن.

وأشارت مكرم، إلى أن شباب المصريين في الخارج سيقومون بدعم وطنهم معرفيًا وبحثيًا سواء اختاروا العودة إلى البلاد أو العمل خارجها، وليكونوا حائط صد قوي ضد محاولات الاستقطاب السياسي والثقافي لشباب الدارسين بالخارج.