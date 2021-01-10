عمرو محمود ياسين ناعيا هادي الجيار: كنا بنتكلم كتير عن النادي الأهلي

نعى الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، الفنان هادي الجيار، الذي شيع جثمانه اليوم من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد أن رحل عن دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 71 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا، ودخل على إثرها إحدى المستشفيات وتم حجزه بالعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.

وقال عمرو محمود ياسين، لـ«الوطن» خلال مراسم تشييع جثمان هادي الجيار، إنه يشعر بالحزن الشديد لرحيل الفنان الكبير الذي كان طالما يتحدث معه بشكل دائم ويطمئنا على بعضهما البعض، ويعشق أعماله الفنية التي أبدع فيها على مدار مشواره الفني.

وأضاف عمرو محمود ياسين بقوله «كنا بنتكلم كتير عن الكرة، ونتحدث على طول عن النادي الأهلي، ربنا يرحمه، فقدنا إحدى قامات الفن الجميل».

وكان الفنان محمود ياسين، قد رحل عن دنيانا في شهر أكتوبر عام 2020 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.

وشارك هادي الجيار، الفنان محمود ياسين، عدد من الأعمال الفنية منها «العصيان، سوق العصر».

وشارك عدد من الفنانين في تشييع جثمان هادي الجيار، وسط حضور عدد من الفنانين، ودخل عدد من افراد أسرته في نوبة بكاء شديدة، لرحيل الفنان الكبير بعد أيام قليلة من إصابته بفيروس كورونا، الذي كان يخشى الإصابة به، وكان دائم التحذير لأصدقاءه بضرورة توخي الحذر.

وقال الفنان قتوح أحمد لـ«الوطن»: «هادي الجيار كان خايف من كورونا، وكان دائمًا بيكلمني ويقولي استخبى وخد بالك».

وسبب رحيل هادي الجيار المفاجئ، أزمة لصناع مسلسل «الاختيار2» المقرر عرضه في رمضان 2021 قبل أن يستكمل تصوير مشاهده، وجاري البحث على فنان آخر للقيام بدور هادي الجيار، المسلسل بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.