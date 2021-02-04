«الإسكان»: لا يمكن التقديم مرة أخرى على المشروع ذاته بعد سحب مقدم الحجز

تشهد الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إقبال كثيف من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

حيث تطرح الوزارة، عدد كبير من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وفي حالة زيادة عدد المنطبق عليهم الشروط عن عدد الوحدات السكنية المطروحة، يتعامل الصندوق بنظام التخصيص وفقا للأولوية، كالتالي:

المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.

وخلال هذه الفترة، ينتظر المواطنون المتقدمون لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى طرحت بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 1»، إعلان أسماء الفائزين بالوحدات السكنية، إذ إنتهى الحجز وتقديم البيانات على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى نهاية شهر ديسمبر الماضى.

وتستغرق عمليتى الفرز والإستعلام مدة زمنية لا تقل عن شهر، وذلك عقب غلق باب الحجز، وقبل الإعلان عن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية ضمن الطرح.

وهناك عدد من الأسئلة تدور داخل أذهان المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ومن تلك الأسئلة هو السؤال عن إمكانية سحب مقدم الحجز، والتقديم مرة أخرى على نفس المشروع.

وكانت الإجابة وفقا للصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، على الموقع الإلكترونى، أنه لايمكن التقديم مرة أخرى على المشروع ذاته، بعد سحب مبلغ مقدم الحجز، لأن سحب المواطن لمقدم الحجز يعنى تنازله عن الوحدة ولايمكن الرجوع لها مره اخرى.

ويسمح الصندوق بسداد قيمة الوحدة السكنية، بنظام التمويل العقارى، والذي يمكن المتقدم للحجز، من سداد قيمة الوحدة بالتقسيط، وذلك لمدة تصل إلى 3 سنوات.