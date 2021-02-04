وزيرة الهجرة: تدريبات مستمرة بكل الوزارات لشباب الدارسين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة نظمت اجتماعا بوفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونواب المحافظين، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك، لتفعيل أهداف وزارة الهجرة لحوار الشباب الدارسين بالخارج، حيث أن تلك الفئة مهمة، ومن خلالها يتم تحسين صورة مصر خارجيا، كما يتم التواصل معهم بشكل دائم، وإجراء تدريبات مستمرة لهم من كل الوزارات.

المشهد ده كان جديد على شبابنا في الخارج أنهم يشوفوه

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن في الحفل حضره تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حتى يروا الشباب الدارسين في الخارج، بأن مصر أخذت قدما في تمكين الشباب للمناصب القيادية في مصر، كنواب للمحافظين ونواب بمجلسي الشباب والشيوخ، ومعاونين للوزراء: «المشهد ده كان جديد على شبابنا في الخارج أنهم يشوفوه».

التحديات ستزداد خلال الفترة المقبلة

وأوضحت أن ذلك قد انبثق منه تدشين مركز للحوار كمنصة ومظلة حوارية ومعرفية خاصة بالشباب في الخارج، كما وترى الوزارة أعضاء التنسيقية قدوة ونموذج يحتذي به، وتسعي الوزارة لتصدير ذلك لمختلف دول العالم من خلال الشباب الدارسين بالخارج، والذين أثنوا على هذه التجربة وأشادوا بما تقدمه الدولة المصرية لشبابها: «هنشتغل كلنا مع بعض للترويج مع الدولة المصرية، والتحديات هتكتر الفترة القادمة».

وأكدت أنه سيحدث تنسيق بين الشباب الدارس في الخارج وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب عبر تقنيه «زووم» للحديث عن مجهودات الدولة وعملها الدؤوب في تحسين جودة حياة المواطنين في الداخل، وهو ما بدأته الحكومة المصرية منذ فترة ومستمره فيه، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لهؤلاء الشباب لرؤية التطوير بأعينهم ونقله للدول الخارجية.