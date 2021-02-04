عشان ماتتعرضش لغرامة.. مستندات وإجراءات تغيير المهنة في البطاقة الشخصية

يقدم موقع دليل الخدمات العامة التابع لبوابة الحكومة المصرية عددًا من الخدمات المختلفة التي تهم المواطنين خاصة بالعمل أو خدمات التموين أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الهجرة للخارج وخدمات وزارة الصحة، وقطاع الأحوال المدنية، وتستعرض «الوطن» مستندات وإجراءات تغيير بيانات المهنة في البطاقة الشخصية طبقًا للرقم القومي على النحو التالي:

المستندات المطلوبة لتغيير بيانات المهنة بالبطاقة الشخصية طبقًا للرقم القومي

استمارة بطاقة الرقم القومي

المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية.

شروط الحصول على خدمة تغيير بيانات المهنة بالبطاقة الشخصية طبقًا للرقم القومي

يشترط للحصول على الخدمة استخراج بطاقة رقم قومي من قبل وحضور صاحب الشأن.

إجراءات طالب الخدمة

يتم شراء استمارة الرقم القومي ويمكن شراء استمارة عادية فئة 45 جنيها تسلم بعد 15 يوما، واستمارة عاجلة فئة 120 جنيها تسلم بعد 3 أيام، والاستمارة المميزة فئة 170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة، ثم ملء بياناتها واعتمادها من الجهة التابع لها، وتقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص، ثم الحصول على الخدمة بعد الموعد المحدد.

وأوضحت بوابة دليل الخدمات العامة، الإجراءات المطلوبة لاسترجاع بطاقة موقوفة، لعدم الصرف 6 أشهر متتالية أو أكثر، وتشمل تقدم المواطن إلى مكتب التموين وتحرير نموذج أداء خدمة لإعادة تشغيل البطاقة الموقوفة، ثم استلام الرقم السري الجديد، ثم تبدأ إجراءات الجهة المقدمة التي تشمل:

اعتماد مكتب التموين نموذج أداء الخدمة وإرفاق البطاقة الملغاة معه وإرساله إلى مركز الخدمة لإعادة تشغيلها مرة أخرى وإصدار رقم سري جديد لها إذا تطلب الأمر، ثم يرسل مركز الخدمة البطاقة والمرفقات إلى الشركة المنفذة، وتراجع الشركة المنفذة وترسل البطاقة بعد تشغيلها إلى مكتب التموين، مرفقا بها تقرير تفصيلي يفيد التعديل، ثم يسلم مكتب التموين المواطن البطاقة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوي على اسم صاحب البطاقة، الرقم القومي، عدد المستفيدين، تاريخ الاستلام.

والمستندات المطلوبة لاسترجاع بطاقة موقوفة لعدم الصرف 6 أشهر متتالية أو أكثر، «البطاقة التموينية الموقوفة، صورة بطاقة الرقم القومي، المستند الدال على عدم الصرف».