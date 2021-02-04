عضو مجلس النواب: تنظيم زيارات ميدانية للطلاب الدارسين بالخارج

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن وزيرة الدولة للهجرة دائما ما تحاول ربط المصريين بالخارج مع المصريين في الداخل، حتى يكونوا سفراء لبلدهم في الخارج بمختلف الدول، وأن الوزارة مؤخرا، استغلت مجموعة من الدارسين في الخارج وأطلقت مركزا للحوار لهم عبر دعوة عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من تنسيقية شباب الأحزاب.

أولى الخطوات ستكون عبر تنظيم زيارات ميدانية للقرى الأكثر احتياجا

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن أولى الخطوات ستكون عبر تنظيم زيارات ميدانية للقرى الأكثر احتياجا في بعض المحافظات لهؤلاء الدارسين، وسيليها جلسات حوارية مشتركة بين مجموعة الدارسين وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، وستشرف عليها الوزارة.

نطلب منهم نقل تلك الصورة إلى الدول المتواجدين فيها خارجيا

وأوضح أن الأولوية ستكون للزيارات الميدانية لهؤلاء الشباب حتى يكونوا قد رأوا مدى التطوير على أرض الواقع في القرى والمناطق الأكثر فرقا، ويقوموا بنقل تلك الصورة إلى الدول المتواجدين فيها خارجيا سواء بالمعيشة أو بالدراسة والهجرة.

وتابع: «هنطلب منهم يتكلموا مع الأهالي بحرية مطلقة، وهيكونوا سفراء لمصر في الدول الموجودين فيها خارج مصر، ونطلب منهم أنهم يكونوا سفراء لمصر في تلك الدول الخارجية، ويتكلموا بلسان مصر باللي شافوه من تطوير، مش هنملي عليهم شيء، ونطلب منهم نقل الواقع ومارأوه فقط».

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، التقت اليوم، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للتنسيق والتعاون مع مركز وزارة الهجرة، للحوار مع الدارسين المصريين في الخارج.

وأضافت مكرم، عبر صفحتها الشخصية «فيسبوك»، أن هؤلاء الشباب شيء مفرح ومشرف لبلدنا مصر، مشيرة إلى أنها استمعت لهؤلاء الشباب وكيف وصلوا لما هم عليه بمجهودهم الشخصي، وتفوقهم حتى وصلوا إلى عضوية البرلمان.