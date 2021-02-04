الأرصاد: السيول مرت بسلام.. وتوقعات بأمطار خفيفة ومتوسطة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية التي ستستمر يومي الخميس والجمعة، كما أن حبات من البرد سقطت على مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية، وانخفضت درجات الحرارة ما بين اليوم وأمس لحوالي 6 درجات مؤية.

الأمطار وصلت لحد السيول

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أنَّه خلال الساعات القليلة المقبلة ستشهد عددًا من المحافظات سقوطًا للأمطار ما بين خفيفة لمتوسطة، كما أن سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ستشهد أمطارًا غزيرة، غدًا «الأمطار وصلت لحد السيول في سيناء والمدن المطلة على خليج السويس أو بعض المناطق في شمال الصعيد».

الأمطار كانت غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال سيناء

وأوضح أنَّ الأمطار كانت غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال سيناء، متوقعًا زيادة رقعة الأمطار لتشمل محافظات شمال البلاد، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكّد أنَّه وفقًا لتنبؤات الهيئة، فقد تمّ إرسال التوقعات الجوية للجهات المعنية حول الجمهورية، والتي رفعت درجات الاستعداد قبيل هطول الأمطار التي تسببت في إحداث سيول في سيناء وجنوب البلاد، كما تمّ التعامل مع السيول وغلق بعض الطرق حتى يمر السيل بسلام، وهو ما حدث بالفعل، اليوم.

وأشار إلى أنَّ حالة الطقس ودرجات الحرارة شهدت اليوم انخفاضًا بشكل ملحوظ ونشاطًا للرياح وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري، والجيزة والقليوبية وأجزاء من القاهرة.

ونصح الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين في الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية والصعيد بالتعامل بشكل طبيعي، حيث أنَّ ذروة حالة عدم الاستقرار غدًا ستكون في شمال وجنوب سيناء فقط.