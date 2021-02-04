أمطار غزيرة بالإسماعيلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ ..«صور وفيديو»

شهد محور 30 يونيو بالإسماعيلية أمطارا غزيرة منذ قليل قرب محافظة الإسماعيلية، تسببت في تراكم المياه ببعض المناطق، ما نتج عنه تأثر الحركة المرورية علي الطريق بشكل جزئي.

وتسببت الأمطار فى بطء الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية دون إغلاق الطرق السريعة والصحراوية حتى الآن، ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية برئاسة العميد عماد سرحان بخدمات مرورية في الشوارع وعلي الطرق الصحراوية والزراعية لتوجيه قائدي السيارات بضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية وخفض السرعة.

وأصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارا برفع حالة الطوارئ داخل جميع المراكز والاحياء والدفع بسيارات شفط المياه لأماكن التجمعات وفرق الطوارئ للشوارع الرئيسية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إنّ كميات الأمطار تزيد يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن تشمل السواحل الشمالية للبلاد كلها، وكذلك محافظات الوجه البحري أجمع، إضافة إلى القاهرة وشمال الصعيد، لافتة إلى أنّ مصر كلها ستشهد أمطار يومي الخميس والجمعة، ويصاحب ذلك نشاطًا للرياح.

ونصحت «شاكر»، المواطنين بتأجيل السفر على الطرق خلال الأيام المقبلة، خاصة الطرق المؤدية لمدن ومحافظات سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لأن الأمطار بتلك المناطق قد تصل إلى حد السيول، ولهذا «يفضل لو معندناش حاجة ضرورية للسفر نأجل لحد ما تستقر الأمور».

كما نصحت بارتداء الكمامات، والخروج في أضيق الحدود، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية، والقيادة بهدوء تام على الطرق، وابتعاد مرضى الصدر والقلب والجيوب الأنفية عن مثل هذه الأجواء.