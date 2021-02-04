مصرفي: الشهادات البلاتينية ذات الـ3 سنوات الأكثر إقبالا في السوق

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنَّ كل التوقعات الخاصة بسعر الفائدة، كانت تتجه إلى التثبيت وليس التخفيض، لأنَّه ما زال هناك فجوة إيجابية ما بين مسألة التضخم والسعر الحالي، والسعر في الآونة الأخيرة جاذب للأجانب، وهناك استثمارات بشكل يومي ودوري في أدوات الدين المصرية، وبالتالي فضل البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة.

توقعات بعدم الانخفاض الحاد

وأضاف «أبو الفتوح» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، الخميس: «أعتقد أنَّه حتى منتصف العام لن يكون هناك حدة في الانخفاضات، وحتى لو حدث أي جديد في التضخم، لن تكون هناك حدة في انخفاض سعر الفائدة»، مشددًا على أنَّ القرار النهائي يعود إلى البنك المركزي لأنه لديه المعلومات الأكثر دقة والتي يبني عليها قراراته.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنَّ كلا من البنك الأهلي، وبنك مصر ما زالا يطرحان الشهادة مرتفعة العائد، وهي شهادة لثلاث سنوات وعائدها 11%، وكل البنوك لديها الكثير من الأوعية الإدخارية سواء لمدة عام أو اثنين، أو ثلاث أعوام، ولكن الأكثر جاذبية في السوق المصري هي الشهادات البلاتينية في البنك الأهلي، وبنك مصر، لأنَّها تعطي أعلى عائد وهو 11%، والعملاء الذين يبحثون عن فترات أقل هناك شهادات سعر فائدتها أقل يمكنهم شراءها.

الشهادات التي يفضلها العملاء

ولفت إلى أنَّ العملاء في مصر يفضلون شهادات الثلاث سنوات وهي متوسطة الأجل، وهناك إقبال كبير عليها، ومنذ شهر يوليو 2020 وحتى الآن تمّ ضخ أكثر من 230 مليار جنيه تمّ ضخها في الشهادات مرتفعة العائد، متوقعًا أنَّ يكون الإقبال مستمرا في العام الحالي، لأن الأسعار متوازنة.