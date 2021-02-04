قبل مراجعة سعر الفائدة اليوم.. تعرف على أعلى 4 شهادات إدخار في البنوك

يلجأ الكثير من المواطنين إلى شراء شهادات الإدخار من البنوك، رغبة منهم في إدخار أموالهم الخاصة، ويستعد البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة والإيداع والإقراض، اليوم، في أول اجتماعاته خلال العام الجاري، بعد قراره الأخير بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر «العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، والائتمان والخصم عند مستوى 8.75%».

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، أعلى 4 شهادات إدخار في البنوك، وفق خدمة عملاء البنوك، كالتالي:

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

مميزات الشهادة البلاتينية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية يصل إلى 1000 جنيه.

- تصل مدة الشهادة البلاتينية إلى 3 سنوات.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا، وفقا والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر، اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة الثلاثية من بنك QNB الأهلي

مميزات الشهادة الثلاثية الثابتة

- يبدأ أقل مبلغ لشراء شهادة البريمو الربع سنوية من 1000 جنيه.

- يحتسب العائد الشهري بداية من الشهر التالي من شراء الشهادة.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من شراءها.

- مدة صلاحية الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

المصرف المتحد

مميزات الشهادات الماسية

- يبدأ أقل مبلغ لشراء شهادة البريمو الربع سنوية من 500 جنيه.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من شراءها.

- مدة صلاحية الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

بنك التعمير والإسكان

مميزات الشهادة الثلاثية

- يبدأ أقل مبلغ لشراء شهادة البريمو الربع سنوية من 1000 جنيه.

- يتم احتساب العائد الشهري بداية من الشهر التالي من شراء الشهادة.

- تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض من البنوك بضمانها.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بمختلف أنواعها بضمان تلك الشهادة.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من شراءها.

- مدة صلاحية الشهادة تصل إلى 3 سنوات.