رسوم تراخيص سيارات 2021 تدخل حيز التنفيذ: 66 ألف جنيه على الـ«BMW»
السيارات byd الرسوم بالجنيه 2750 على السعة سم 1497
كتب:
أحمد عبداللطيف
02:45 ص | الجمعة 05 فبراير 2021
سيارة نيسان
دخل قرار محمد معيط وزير المالية رقم 39 لسنة 2021، بشأن حساب رسم تنمية الموارد المالية للدولة على رخص تسيير السيارات الجديدة المنتجة محلياً، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الخميس.
وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنَّ الذين اشتروا هذه الماركات من السيارات في وقت سابق، وصدر لهم ترخيص لمدة سنة فقط انتظارًا لقرار تحديد رسوم التراخيص لسيارات موديل 2021، سيصبح بمقدورهم الآن استخراج تراخيص لمدة 3 سنوات.
وفيما يلي قائمة تسعير السيارات والأنواع:
Bmw x 430i
السعة: 2979 سم3.
الموديل: 2021.
الرسم 35 ألف جنيه.
Bmwx5- 40i
السعة 43750 سم3.
الموديل 2021.
الرسم: 4395 جنيهًا.
Bmwx5- 50i
الموديل: 2021.
الرسم: 52500 جنيه.
السعة: 4395 سم3.
Bmwx6 - 50i
الموديل: 2021.
الرسم: 57500 جنيه.
السعة: 4395 سم3.
Bmw-X3 30i
الموديل: 2021.
الرسم: 23625 جنيهًا.
السعة: 1998 سم3.
X3 M40i-bmw
الموديل: 2021.
الرسم: 38750 جنيهًا.
السعة: 2998 سم3
Bmw- X7 M50i
الموديل: 2021.
الرسم: 66250 جنيهًا.
السعة: 2998 سم3.
Sunny - MT Base
الموديل: 2021.
الرسم: 1919 جنيهًا.
السعة: 1498سم3.
Sunny - AT Base
الموديل: 2021.
الرسم: 2130 جنيهًا.
السعة: 1498 سم3.
Sunny - At Mid
الموديل: 2021.
الرسم: 2262 جنيهًا.
السعة 1498سم.
Sunny - ATUpper
الموديل:2021.
الرسم: 2375 جنيهًا.
السعة 1498سم .
Sentra-Low Grade
الموديل: 2021.
الرسم 2910 جنيهات.
السعة 1598سم3.
Sentra - MID Grade
الموديل: 2021.
الرسم: 3090 جنيهًا.
السعة: 1598سم3.
Fortuner 4X2
الموديل-2021...الرسم بالجنية 18500...السعة سم 2700
Fortuner 4X4
الموديل-2021..الرسم بالجنية 20000...السعة سم 2700
Fortuner 4X4
الموديل-2021..الرسم بالجنية 22500..السعة سم 2700
جراند شيرو کی
الموديل -2021...الرسم بالجنية 27500..السعة سم 3600
شيفرولية
N300 Base
الموديل-2021..الرسم بالجنية349..السعة سم 1200
N300 STD
الموديل-2021..الرسم بالجنية400..السعة سم 1200
N300 STD PG
الموديل-2021..الرسم بالجنية 403..السعة سم 1200
Optra GP52 Automatice
الموديل-2021..الرسم بالجنية 1811...السعة سم 1485
Optra GP52 Luxury
الموديل 2021....الرسم بالجنية 1948...السعة 1485
السيارات byd
S5
الموديل 2021....الرسم بالجنيه 2750...السعة سم 1497
F3
الموديل 2021...الرسم بالجنية 1650 ..السعة سم 1497
Granta Manual
الموديل2021 ..الرسم بالجنية 1460..السعة سم 1586
Granta Automatic
الموديل 2021..الرسم بالجنية 1660...السعة سم 1596
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Hyndai
Elantra
ELENTRA HD GL AT TINTED GLASS
الموديل 2021...الرسم بالجنية 2349...السعة 1600
ELENTRA HD GL SR TINTED GLASS
الموديل 2021..الرسم بالجنية 2419...السعة سم 1600
ELENTRA HD GL AT SR TINTED GLASS ALLOW WHEEL
الموديل2021..الرسم بالجنية 2479...السعة سم 1600
ELENTRA HD GL AT DAP ABS TINTED GLASS
الموديل 2021...الرسم بالجنية .. 2549....السعة سم 1600
ELENTRA HD GL AT HIGHTLING GLASS
الموديل 2021..الرسم بالجنية 2629...السعة سم 1600
Hyndai
ACCENT
RB GL AT TINTED GLASS
الموديل 2021...الرسم بالجنية 2029..السعة سم 1600
RB GL SR TINTED GLASS
الموديل 2021..الرسم بالجنية 2169..السعة سم 1600
RB GL AT DAP ABS TINTED GLASS
الموديل 2021..الرسم بالجنية 2219...السعة سم 1600
RB GL AT Highline TINTED GLASS
الموديل 2021..الرسم بالجنية 2419...السعة سم 1600
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TIggo
AT CVT Tinted Glass
الموديل 2021..الرسم بالجنية 2390..السعة سم 1600
AT 6DCT BASELINE
الموديل 2021..الرسم بالجنية 2770..السعة سم 1500
AT 6DCT HIGHLINE
الموديل 2021..الرسم بالجنية 3010..السعة سم 1500
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ARRIZO-5
MT BASELINE
الموديل 2021...الرسم بالجنية 1699..السعة سم 1500
AT CVT BASELINE
الموديل 2021...الرسم بالجنية 1880..السعة سم 1500
AT CVT HIGHLINE L (New trim)
الموديل 2021..الرسم بالجنية 1899..السعة سم 1500
AT CVT HIGHLINhgE
الموديل 2021...الرسم بالجنية 2029..السعة سم 1500
Q22 TINTED GLASS
الموديل 2021..الرسم بالجنية ..388..السعة سم 1200
SK 410 VT L
الموديل 2021..الرسم بالجنية 146..السعة سم 1000