رسوم تراخيص سيارات 2021 تدخل حيز التنفيذ: 66 ألف جنيه على الـ«BMW»

دخل قرار محمد معيط وزير المالية رقم 39 لسنة 2021، بشأن حساب رسم تنمية الموارد المالية للدولة على رخص تسيير السيارات الجديدة المنتجة محلياً، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الخميس.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنَّ الذين اشتروا هذه الماركات من السيارات في وقت سابق، وصدر لهم ترخيص لمدة سنة فقط انتظارًا لقرار تحديد رسوم التراخيص لسيارات موديل 2021، سيصبح بمقدورهم الآن استخراج تراخيص لمدة 3 سنوات.

وفيما يلي قائمة تسعير السيارات والأنواع:

Bmw x 430i

السعة: 2979 سم3.

الموديل: 2021.

الرسم 35 ألف جنيه.

Bmwx5- 40i

السعة 43750 سم3.

الموديل 2021.

الرسم: 4395 جنيهًا.

Bmwx5- 50i

الموديل: 2021.

الرسم: 52500 جنيه.

السعة: 4395 سم3.

Bmwx6 - 50i

الموديل: 2021.

الرسم: 57500 جنيه.

السعة: 4395 سم3.

Bmw-X3 30i

الموديل: 2021.

الرسم: 23625 جنيهًا.

السعة: 1998 سم3.

X3 M40i-bmw

الموديل: 2021.

الرسم: 38750 جنيهًا.

السعة: 2998 سم3

Bmw- X7 M50i

الموديل: 2021.

الرسم: 66250 جنيهًا.

السعة: 2998 سم3.

Sunny - MT Base

الموديل: 2021.

الرسم: 1919 جنيهًا.

السعة: 1498سم3.

Sunny - AT Base

الموديل: 2021.

الرسم: 2130 جنيهًا.

السعة: 1498 سم3.

Sunny - At Mid

الموديل: 2021.

الرسم: 2262 جنيهًا.

السعة 1498سم.

Sunny - ATUpper

الموديل:2021.

الرسم: 2375 جنيهًا.

السعة 1498سم .

Sentra-Low Grade

الموديل: 2021.

الرسم 2910 جنيهات.

السعة 1598سم3.

Sentra - MID Grade

الموديل: 2021.

الرسم: 3090 جنيهًا.

السعة: 1598سم3.

Fortuner 4X2

الموديل-2021...الرسم بالجنية 18500...السعة سم 2700

Fortuner 4X4

الموديل-2021..الرسم بالجنية 20000...السعة سم 2700

Fortuner 4X4

الموديل-2021..الرسم بالجنية 22500..السعة سم 2700

جراند شيرو کی

الموديل -2021...الرسم بالجنية 27500..السعة سم 3600

شيفرولية

N300 Base

الموديل-2021..الرسم بالجنية349..السعة سم 1200

N300 STD

الموديل-2021..الرسم بالجنية400..السعة سم 1200

N300 STD PG

الموديل-2021..الرسم بالجنية 403..السعة سم 1200

Optra GP52 Automatice

الموديل-2021..الرسم بالجنية 1811...السعة سم 1485

Optra GP52 Luxury

الموديل 2021....الرسم بالجنية 1948...السعة 1485

السيارات byd

S5

الموديل 2021....الرسم بالجنيه 2750...السعة سم 1497

F3

الموديل 2021...الرسم بالجنية 1650 ..السعة سم 1497

Granta Manual

الموديل2021 ..الرسم بالجنية 1460..السعة سم 1586

Granta Automatic

الموديل 2021..الرسم بالجنية 1660...السعة سم 1596

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Hyndai

Elantra

ELENTRA HD GL AT TINTED GLASS

الموديل 2021...الرسم بالجنية 2349...السعة 1600

ELENTRA HD GL SR TINTED GLASS

الموديل 2021..الرسم بالجنية 2419...السعة سم 1600

ELENTRA HD GL AT SR TINTED GLASS ALLOW WHEEL

الموديل2021..الرسم بالجنية 2479...السعة سم 1600

ELENTRA HD GL AT DAP ABS TINTED GLASS

الموديل 2021...الرسم بالجنية .. 2549....السعة سم 1600

ELENTRA HD GL AT HIGHTLING GLASS

الموديل 2021..الرسم بالجنية 2629...السعة سم 1600

Hyndai

ACCENT

RB GL AT TINTED GLASS

الموديل 2021...الرسم بالجنية 2029..السعة سم 1600

RB GL SR TINTED GLASS

الموديل 2021..الرسم بالجنية 2169..السعة سم 1600

RB GL AT DAP ABS TINTED GLASS

الموديل 2021..الرسم بالجنية 2219...السعة سم 1600

RB GL AT Highline TINTED GLASS

الموديل 2021..الرسم بالجنية 2419...السعة سم 1600

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TIggo

AT CVT Tinted Glass

الموديل 2021..الرسم بالجنية 2390..السعة سم 1600

AT 6DCT BASELINE

الموديل 2021..الرسم بالجنية 2770..السعة سم 1500

AT 6DCT HIGHLINE

الموديل 2021..الرسم بالجنية 3010..السعة سم 1500

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ARRIZO-5

MT BASELINE

الموديل 2021...الرسم بالجنية 1699..السعة سم 1500

AT CVT BASELINE

الموديل 2021...الرسم بالجنية 1880..السعة سم 1500

AT CVT HIGHLINE L (New trim)

الموديل 2021..الرسم بالجنية 1899..السعة سم 1500

AT CVT HIGHLINhgE

الموديل 2021...الرسم بالجنية 2029..السعة سم 1500

Q22 TINTED GLASS

الموديل 2021..الرسم بالجنية ..388..السعة سم 1200

SK 410 VT L

الموديل 2021..الرسم بالجنية 146..السعة سم 1000