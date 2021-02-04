محللة مالية: طرح 10 شركات جديدة في البورصات قريبا

قالت المحللة المالية، مريان عزمي، إن تثبيت أسعار الفائدة في البنوك المصرية في هذا الوقت أمر جيد بعد تخفيضات سعر الفائدة في عام 2020 من أجل دعم الاستثمار في مصر، لافتة إلى ضرورة إعطاء فرصة لمتوسطي الادخار من أجل إعادة تفكير في إيجاد مشروعات يستثمرون فيها.

الاستثمار يمر بمراحل جيدة في مصر

وأَضافت «عزمي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مال وأعمال» المذاع على فضائية dmc، أنه يجب إعطاء رسالة من جانب الطروحات في البورصة أن الاستثمار يمر بمراحل جيدة في مصر، وهذا سيبدأ في النصف الثاني من العام الجاري.

انتظار لتحقيق بنك القاهرة أرباح مالية كبيرة

وتابعت المحللة المالية: «سيتم طرح بنك القاهرة وله مركز مالي قوي والأجانب ينتظرون طرحه لأنه متوقع أن يحقق أرباحا كبيرة، لكن المستثمرون المصريون لا يفضلون الاستثمار طويل الأجل، لذا يجب على القائمين في البورصة دعم المستثمرين المصريين من أجل الاستثمار طريق الأجل، بتحفيزهم أنهم سيقومون بتحقيق أرباحا كبيرة تعوضهم عن خسائر السنوات الماضية».

المواطنون يثقون في الاستثمار الحكومي

وواصلت: «الاستثمار الحكومي يثق فيه المواطنون بشكل أعلى من الاستثمار في القطاع الخاص، لافتة إلى أن بعض الأسهم الصغيرة حققت مكاسب وصلت إلى أكثر من 100% وهذا تحفيز لشراء الأسهم عند طرح الأسهم من جانب الدولة المصرية في النصف الحالي من العام الجاري».

واستطردت: «سيتم طرح 10 شركات على الأقل ويجب عند الطرح مراعاة 3 أنواع من المستثمرين وهم المستثمر الأجنبي الذي يريد المغامرة مع تحقيق عائد كبير والمستثمر المصري الذي يفضل الاستثمار طويل الأجل، ولكن مع وجود عائد قوي على المدى البعيد وهم نسبة قليلة والمستثمر قصير الأجل».