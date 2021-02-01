أستاذ تمويل: تخفيض الفائدة هدفه حث المواطن على الاستثمار بدلا من الادخار

علق الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، على خفض شهادات الفائدة بالبنوك، قائلا إن هذه الشهادات تخص بنك الاستثماري القومي، بينما شهادات البنك الأهلي حاليا تعطي عوائد استثمارية تصل لـ 11%، ولكن البوادر والمؤشرات ظهرت بنهاية عام 2020 بأن البنوك التي تصدر الشهادات نيابة عن الحكومة بدأت في إيقاف الشهادات التي مدتها عام.

وأضاف «بدرة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هدف الدولة من خفض أسعار الفائدة على شهادات استثمار بنك الاستثمار القومي التى يطرحها البنك الأهلى المصرى، هو حث المواطنين على الاستثمار بدلا من الادخار.

وتابع: «هناك بدائل للشهادات، وهى اللجوء إلى صناديق الاستثمار، ويمكن أن يلجأ الناس إلى السندات والحد الأدنى بها 25 ألف جنيه»، موضحا أنه يحب التنبيه على الناس بعدم إعطاء أموالهم إلى أى أحد يمنح فائدة أكثر من الحكومة، لأنها ستكون «نصب»، قائلا: «مفيش أى استثمار بيدفع أكتر من الدولة.. يا إما الحكومة كانت راحت استثمرت معاه!».

وأوضح أن الاجتماع المزمع عقده الخميس المقبل بالبنك المركزى، لدراسة إمكانية تخفيض سعر الفائدة، مردفا: «ممكن البنك تخفض الفائدة 50 نقطة أي نصف%»