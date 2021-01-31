تفاصيل قرار خفض أسعار الفائدة على شهادات بنك الاستثمار القومي

خفض بنك الاستثمار القومي العائد على شهادة الاستثمار «ب» ذات آجل عام واحد لتسجل 6% بدلا من 9.75%، وفق ما أظهرته خدمة الإنترنت البنكي التابعة للبنك الأهلي المصري.

كما خفض البنك العائد على شهادة شهادة الاستثمار «ب» ذات آجل عامين إلى 6.5% سنويًا بدلا من 9.5%، وانخفض العائد على شهادة الاستثمار المجموعة «ب» ذات أجال 3 سنوات إلى 9% سنويًا بدلا من 9.25%.

البنك الأهلي يبيع شهادات الاستثمار بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي لعدم امتلاكه فروعا

وقالت مصادر مصرفية، لـ«الوطن»، إنَّ البنك الأهلي يبيع شهادات الاستثمار بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي، لعدم امتلاك الثاني أي فروع، وقرار خفض أو رفع شهادات الاستثمار يرجع إلي بنك الاستثمار القومي المالك للشهادات وليس البنك الأهلي.

الخفض فى العائد على الشهادات هو الأول فى العام 2021

وأضافت المصادر، أن الخفض في العائد على الشهادات هو الأول في العام 2021، مشيرا إلى أن البنك الأهلى المصري، أعلن نهاية العام 2020، التوقف عن إصدار «الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات» التي كانت تصرف العائد كل 3 شهور، وفي حالة سابق اختيار العميل التجديد التلقائي للشهادة ذات العائد الربع سنوى فسيتم تجديد قيمتها عند الاستحقاق في الشهادة البلاتينية ذات دورية العائد الشهرية، مع استمرار الشهادات القائمة بالسعر المطبق عليها حتى تاريخ استحقاقها.

وأوضح أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك، قررت خفض العائد السنوي على شهادتها البلاتينية التي مدتها 3 سنوات، بنسبة 1%، اعتبارا من الاصدارات التي تتم بعد نهاية عمل اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 لتصبح 11%؜ سنويًا للشهادات، التي تصرف عائدها شهريًا بدلا من 12% سنويا.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 24 ديسمبر الماضي، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.