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التحريات: التحفظ على 25 فيديو مخلا لـ«أحمد ونهى» لم تنشر

كتب:

محمد سيف
09:35 م | الخميس 04 فبراير 2021
أحمد ونهى

أحمد ونهى

كشفت تحريات المباحث أنه تم التحفظ على 25 فيديو إباحيًا، تجمع «أحمد ونهى»، وهي عبارة عن فيديوهات جنسية صريحة، لم يتم بثها عبر قناتهما على موقع «يوتيوب»، وأن الفيديوهات الموجودة على القناة تثير الغرائز وتحرض على الرذيلة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تم حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الرذيلة والدعوة إليها والتحريض على الفسق والفجور.

وقررت النيابة العامة حبس شابين وفتاة بتهمة بث فيديوهات إباحية، وهم القائمون على قناة «أحمد ونهى»، بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب والخروج على قيم المجتمع.

وتحفظت النيابة على 3 متهمين آخرين، بينهم مصور وشخص يبث الفيديوهات على الإنترنت.

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