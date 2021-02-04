التحريات: التحفظ على 25 فيديو مخلا لـ«أحمد ونهى» لم تنشر

كشفت تحريات المباحث أنه تم التحفظ على 25 فيديو إباحيًا، تجمع «أحمد ونهى»، وهي عبارة عن فيديوهات جنسية صريحة، لم يتم بثها عبر قناتهما على موقع «يوتيوب»، وأن الفيديوهات الموجودة على القناة تثير الغرائز وتحرض على الرذيلة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تم حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الرذيلة والدعوة إليها والتحريض على الفسق والفجور.

وقررت النيابة العامة حبس شابين وفتاة بتهمة بث فيديوهات إباحية، وهم القائمون على قناة «أحمد ونهى»، بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب والخروج على قيم المجتمع.

وتحفظت النيابة على 3 متهمين آخرين، بينهم مصور وشخص يبث الفيديوهات على الإنترنت.