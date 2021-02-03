آخرهم أحمد ونهى.. خبير تكنولوجي: التريند مبيجبش فلوس

أحمد ونهى تريند وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقاطع فيديو على «يوتيوب»، لشاب يدعى «أحمد» وفتاة تدعى «نهى» يؤديان مشاهد تمثيلية وصفت بأنها خارجة ومنافية للآداب في محافظة البحيرة وألقت قوات الشرطة القبض عليهما.

خبير إنترنت: التريند لايحقق مكاسب مباشرة

وقال أحمد صبري خبير الإنترنت، إن التريند يعني وجود موضوع يلقى اهتمام الناس سواء يحتاجون له أو مختلف ولا فرق في هذه الحالة بين موضوع قيم أو سطحي؛ حيث يختلف التريند حسب طبيعة ووقت كل شعب، ففي النهاية التريند مجرد مؤشر يجذب انتباه الجمهور سواء من خلال شخص أو موضوع، مشيرا إلى أنه للأسف ما ينتشر أكثر؛ الأشياء السطحية أكثر من المحتوى الذي يقدم قيمة.

وأوضح خبير الإنترنت في حديثه لـ«الوطن» أنه لا توجد أرباح مباشرة من تصدر الشخص للتريند؛ كما أن عدد المشاهدات التي يحققها بعد تصدره التريند لا تعد مقياسا للربح، موضحا أن شركة يوتيوب لها سياسات خاصة ليتربح منها الأفراد سواء أشخاص من صانعي المحتوى أو الشركات.

الربح لا يأتي إلا بعمل شراكة مع يوتيوب

وأضاف صبري، أن الربح يكون من خلال عمل شراكة مع يوتيوب للحصول على نسبة ربح من الإعلانات الموضوعة على المحتوى الذي يقدمونه الذي بالضرورة يجب أن يكون منتج حصري، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لقبول هذه الشراكة من جانب يوتيوب أن يشترك في القناة 1000 مشترك ومشاهدة 4 آلاف دقيقة عبر القناة.

وتابع أن الشركات لها قواعد خاصة للمحتوى لتلتزم بضوابط أخلاقية تختلف من مجتمع لآخر ويتم متابعتها من خلال أجهزة الذكاء الاصطناعي؛ حيث أنه بحسب آخر الإحصاءات ترفع 200 ساعة من الفيديوهات في كل دقيقة على اليوتيوب وهو كم ضخم لا يمكن تحليله إلا من خلال برامج ذكاء صناعي يتوقع إن كان المحتوى مخالف أم لا وهو أمر يطبق في «فيسبوك» أيضاح ولكن بعض التطبيقات الحديثة نسبيا مثل «تيك توك» لا يزال هناك صعوبة في ضبط المحتوى عليها.