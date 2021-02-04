عاجل.. حبس أصحاب قناة «أحمد ونهى» 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة حوش عيسى العامة بالبحيرة، بحبس أصحاب قناة «أحمد ونهى»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة تهمة بث مقاطع منافية للآداب، ومحتوى خادش للحياء على موقع «يوتيوب».

وقالت مصادر أمنية إن نيابة حوش عيسى بالبحيرة، تحفظت على 9 فيديوهات خاصة بقناة «أحمد ونهى»، كان من المقرر أن يتم بثها على القناة خلال الأيام المقبلة، وتواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهمين الآن بمقر النيابة العامة بحوش عيسى، وأفادت المصادر بأن المتهمة انهارت أثناء القبض عليها، فيما تم القبض على شخصين آخرين بنفس التهمة.

وكانت حالة من الاستنكار الشديد عبر عنها أهالي مركز حوش عيسى بالبحيرة، بعد القبض على المتهمين «أحمد ونهى» اللذين ظهرا في فيديو خادش للحياء على يوتيوب، مشيرين إلى أن الشاب اسمه الحقيقي «نادر»، ولا يعرف أحد طبيعة عمله الحقيقي، أو حتى يعرفون هوية السيدة التي ظهرت معه، مؤكدين أن «الريف المصري ما زال بخير، وأن النخوة والغيرة متأصلة في جذوره».

وكشفت مصادر لـ«الوطن» أن صاحب القناة من عائلة كبيرة بإحدى قرى مركز حوش عيسى، موضحين أن القرية المقيم بها تحمل اسم عائلته، ولم يذكر أحد من أهالي القرية أي تفاصيل حول الواقعة، فيما يلتزم أفراد عائلته الصمت، محاولين إخماد الأزمة.