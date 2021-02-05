فنانون لن يروا شخصياتهم في «بودي جارد» على «شاهد»

أعلنت منصة «شاهد» عن عرض مسرحية «بودي جارد»، في أول عرض حصري لها، خارج خشبة المسرح، وبعد 21 عامًا من الانتظار، حيث سيكون العرض متاحًا للجمهور اعتبارًا من يوم 26 فبراير المُقبل.

نحو 11 عامًا، مروا على انتهاء العرض الأخير من مسرحية «بودي جارد»، حيث تُعد أطول المسرحيات عرضًا في العالم العربي، فقد بدأ عرضها للمرة الأولى على المسرح عام 1999، ومن ثم رحل بعد أبطالها خلال السنوات الماضية، ليمنعهم القدر من رؤية العرض خارج خشبة المسرح.

أحداث مسرحية «بودي جارد»، تدور حول السجين «أدهم» الذي يعقد صفقة داخل السجن مع رجل الأعمال «سعد» المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، يعمل بموجبها حارساً شخصياً لزوجة سعد، تلك التي تقع في حب أدهم. وبعد فترة يكتشف سعد خيانة زوجته فيحاول تلفيق تهمة لأدهم والهروب بما سرقه من مال.

وترصد «الوطن» أبرز أبطال المسرحية وقد رحلوا عن عالمنا في السنوات الأخيرة، وهم كالتالي:

- مصطفى متولي

يُعد الفنان مصطفى متولي، أبرز الفنانين الذين رحلوا مبكرًا، إذ غادر دنيانا بشكلٍ مفاجئ، في أغسطس 2000، أي بعد مرور عامٍ واحد من انطلاقة المسرحية، ليحلّ مكانه الفنان محمد أبو داوود.

وبخصوص هذا الأمر، قالت الفنانة رغدة، في تصريحاتٍ لـ«الوطن» أن فريق عمل المسرحية، أصيب بحالة انهيار شديدة، بعد رحيل الفنان مصطفى متولي، أحد أبطال العرض، بعد عام واحد من انطلاق «بودي جارد»، إلا أن الفريق حاول امتلاك نفسه وأعصابه حتى انتهاء العرض، فقد كان رحيله بمثابة صدمة كبيرة للفريق.

- عزت أبو عوف

شارك الفنان عزت أبو عوف، في تقديم العرض المسرحي «بودي جارد» منذ اليوم الأول له وحتى نهايته، فقد عاش كواليس المسرحية وكذلك بردود فعل الجمهور وكذلك إشاداتهم.

ورحل عزت أبو عوف، عن عالمنا في شهر يوليو من عام 2019، بعد صراع مع المرض، إذ كان يُعاني من مشاكل في القلب، ولفظ أنفاسه داخل أحد مستشفيات القاهرة.

- سعيد عبدالغني

الفنان سعيد عبد الغني، واحد من أبرز المُشاركين في العرض المسرحي «بودي جارد»، طوال سنوات عرضه والتي تجاوزت العشر أعوام.

الحياة الفنية للفنان سعيد عبدالغني، بدأت على خشبة المسرح وكانت أوائل مسرحياته، مسرحية «القرار»، و«جبل مغناطيسي» على مسرح الطليعة عام 1973، وتوفي في 18 يناير عام 2019.

- زايد فؤاد

الفنان زايد فؤاد، من مواليد عام 1949، وبدأ رحلته مع الفن في سن صغيرة حيث كان أحد نجوم مسرح الطليعة الذي شارك من خلاله بكم كبير من البطولات المسرحية التي أهلته لدخول السينما بعد ذلك والتليفزيون في العديد من الأعمال.

- عبدالحميد أنيس

عبد الحميد أنيس، والذي كان يُجسد دور «القاضي» في مسرحية «بودي جارد»، بدأ مشواره الفني في السبعينيات من القرن الماضي، وأدى عشرات الأدوار الثانوية في السينما والتليفزيون وكذلك المسرح.

من أبرز أعمال عبدالحميد أنيس، «أمير الظلام»، و«بودي جارد»، و«زيزينيا»، حتى توفي «أنيس» منتصف شهر أغسطس 2015.