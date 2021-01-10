رغدة تنفذ وعد لـ عادل إمام بعد 10 سنوات بسبب «بودي جارد»: كلمتي عقد

كشفت الفنانة رغدة، كواليس تعاونها مع الفنان عادل إمام، في مسرحية «بودي جارد»، والمُقرر عرضها عبر منصة «شاهد VIP» لأول مرة، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وقالت رغدة، لـ«الوطن»، إن تلك المسرحية تُسجل التعاون الفني الأول لها مع الفنان عادل إمام، متابعة: «أنا فتحت المسرحية دي مع عادل إمام عام 1999، رغم إن تجاربي المسرحية في ذلك الوقت كانت مع المسرح القومي، إلا أنني رحبت بالمُشاركة معه، لكن بعد عام واحد فقط من انطلاق العرض، إعتذرت عن الاستمرار، لظروف خاصة، حالت دون إستمراري في المشاركة».

وأضافت أن عادل إمام طلب منها بعد إبلاغه اعتذارها، الاستعانة بها في أحد العروض وقت تصوير النسخة التليفزيونية، وهو الأمر الذي رحبت به على الفور، قائلة: «كلمتي عقد وطالما وعدت هنفذه».

وتابعت: «بعد 10 أعوام تقريبًا، تلقيت اتصالًا من عادل إمام، يطلب مني الحضور للمسرح، بشأن الاستعداد لتصوير النسخة التليفزيونية، وبالفعل توجهت للمسرح، وخضعنا لبروفات لعدة أيام، وكان ذلك قبل موسم عيد الفطر، فطلب مني تقديم العرض خلال فترة الموسم، وتأجيل التسجيل، وهو الأمر الذي رحبت به».

وأضافت: «طلبت منه تسجيل النسخة التليفزيونية بعد انتهاء العيد الصغير، فطلب مني تقديم العرض حتى انتهاء موسم العيد الكبير، وقال لي: إنتي وش الخير عليّا، وبعد انتهاء الموسم، قالي لي بعد انتهاء موسم رأس السنة، فظل يؤجل في التصوير لأسابيع طوال، حتى قلت له أوفي بوعدك زي ما وفيت بوعدي، وبالفعل سجلنا بعدها النسخة التليفزيونية».

يذكر أن مسرحية «بودي جارد» عُرضت على خشبة المسرح لمدة 11 عامًا، في الفترة من بين عامي 1999 و2010، وهي من بطولة الفنان عادل إمام، وشيرين سيف النصر، ومصطفى شعبان، ورغدة، ومحمد أبو داوود، وعزت أبو عوف، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.