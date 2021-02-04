نسخة مسرحية بودي جارد عبر «شاهد».. من البطلة شيرين سيف النصر أم رغدة؟

تساؤلات عدّة، من قِبل عُشاق الزعيم عادل إمام، بشأن هوية البطلة التي تُشاركه بطولته مسرحيته الأخيرة «بودي جارد»، من النسخة المُصورة، التي ستُعرض عبر منصة «شاهد» يوم 26 فبراير الجاري، وستكون شيرين سيف النصر أم الفنانة رغدة؟

وتواصلت «الوطن» مع الفنانة رغدة، التي كشفت كواليس التعاون الأول لها مع عادل إمام، الذي جاء من خلال مسرحية «بودي جارد»، إذ قالت إنها افتتحت تلك المسرحية مع «الزعيم» عام 1999، لكن اعتذرت عن الاستمرار فيما بعد، لظروف خاصة بها.

النسخة التليفزيونية

وقالت: «عادل إمام طلب مني بعد ما اعتذرت، الاستعانة بي في العرض الخاص بالنسخة التليفزيونية، وقالي توعديني لما نيجي نسجل النسخة دي تكوني إنتي اللي موجودة مش حد تاني.. وهو اللي عملته فعلًا»، إذ أنّ رغدة هي صاحبة البطولة في النسخة التي ستُعرض عبر منصة «شاهد».

وأضافت: «بعد 10 أعوام تقريبًا، عادل إمام اتصل بيّا، يطلب مني الحضور للمسرح، للاستعداد لتصوير النسخة التليفزيونية، وبالفعل توجهت للمسرح، وخضعنا لبروفات لعدة أيام، وصورنا العرض».

بودي جارد

مسرحية «بودي جارد» عُرضت على خشبة المسرح لمدة 11 عامًا، في الفترة من بين عامي 1999 و2010، وهي من بطولة الفنان عادل إمام، وشيرين سيف النصر، ومصطفى شعبان، ورغدة، ومحمد أبو داوود، وعزت أبو عوف، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.

شاهد

وتعرض منصة «شاهد»، أول عرضٍ حصري لـ«بودي جارد»، بعد 21 عاما من الانتظار، يوم 26 فبراير المُقبل، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومجموعة «MBC».

وكانت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، حصلت على حقوق عرض حصرية للمسرحية التي كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، ومدتها 180 دقيقة، وقد شارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام كل من النجم الراحل عزت أبو عوف، وسعيد عبد الغني، ورغدة.