عضو مجلس إدارة الأهلي بعد الفوز على الدحيل: «مبروك لكل الأهلاوية»

قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مباراة الدحيل القطري، في كأس العالم للأندية، كانت مشرفة، مقدما خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، الشكر للاعبين ومدرب الفريق: «ألف مبروك والحمد لله، ومبروك لكل الأهلاوية».

ناقد رياضي: «الدحيل» شكل خطورة على مرمى الأهلي الشوط الثاني

فيما قال محمد الجزار الناقد الرياضي، إن جماهير النادي الأهلي، رفضت الخروج من الاستاد لفترة طويلة بعد المباراة، فرحا منهم بفوز النادي الأهلي، على الدحيل القطري، وأوضح أن الفريق القطري شكل خطورة كبيرة على مرمى الأهلي، في الشوط الثاني من المباراة، ولكن تصدى حارس المرمى محمد الشناوي، لكل الهجمات بشكل جيد.

مدرب الأهلي وظف كل لاعب في مركزه بشكل جيد

وأضاف «الجزار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، قام بالتحضير بشكل جيد للمباراة قبل بدايتها، ونجح في وضع اللاعبين في أماكنهم الصحيح، وهو ما أرغم مدرب الدحيل القطري، في إحداث الكثير من التغييرات خلال مجريات المباراة، وهو ما استغله النادي الأهلي، في الضغط بشكل أكبر خلال المباراة.

يجب أن لا يطمع مشجعو النادي الأهلي في أهداف أكثر خلال أول مباراة

وأوضح أن الشوط الثاني كان يشهد احتراما واضحا من قبل الدحيل، تجاه فريق الأهلي، كما أن أول مباراة في كأس العالم للأندية، يجب أن لا «يطمع» مشجعو النادي الأهلي، في أهداف أكثر خلالها.

وعن تغييرات النادي الأهلي، أكد أن المدرب لم يخاطر بتغيير أسلوب اللعب، حيث قام بتبديل لاعب ليحل مكانه لاعب آخر في نفس المركز، من أجل التنشيط فقط ولم يغامر خلال المباراة الأولى: «كل اللاعبين كانوا نجوم، ومدرب الأهلي، أدار المباراة بشكل جيد».