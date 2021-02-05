مصر تُجرب 2700 دواء في مواجهة كورونا عبر «حاسبات عالية السرعة»

كشف تقرير حكومي عن تجربة جرت في مصر لـ2700 دواء معتمد مسبقاً ومتواجد بالأسواق بنظام «الحاسبات عالية السرعة» للوقوف على إمكانية استخدام أياً منها في علاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

واعتمدت «التجربة»، بحسب «التقرير»، الذي أطلعت «الوطن» على نسخة منه، على تقنيات «الالتحام»، و«المسح الجزيئي»، والتي جرى استخدامها للبحث عن عقارات فاعلة في مواجهة كورونا.

علاجات لأمراض تقليدية

ويشير «التقرير» إلى استخدام بنية ثلاثية الأبعاد لبروتين Spike، المتواجد بفيروس كورونا المستجد، لاستهدافه بـ2700 عقار معتمد مسبقاً من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، لافتاً إلى أن تلك العلاجات متوفرة بالفعل لاستخدامات أخرى في مواجهة أمراض تقليدية.

ويوضح التقرير، أن التجربة جرت أيضاً على 20 عقاراً مسجلاً للتجارب ضد عدوى كورونا، عبر نظام «المحاكاة بالحاسبات عالية السرعة».

يذكر أن تلك التجربة التكنولوجية تعني دراسة الأثر المتوقع للعلاج على البروتين إلكترونياً، دون تجربة تلك الأدوية على المرضى عبر «التجارب الإكلينيكية».

ووضحت مصادر، أنه في مثل تلك الحالة، وفي حالة ثبوت نتائج إيجابية دون مخاطر أو آثار جانبية خطيرة على المريض؛ فإنه يمكن استخدام تلك العلاجات بمواجهة كورونا.

تمنع ارتباط الفيروس بالجسم

وحسب «التقرير»؛ فإن الأبحاث التي أجريت على الـ2700 دواء، انتهت إلى إظهار 12 عقاراً ودواء متواجد بالأسواق، لقدرة عالية على الارتباط بـ«بروتين الشوكة»، الخاصة بفيروس كورونا المستجد، كما تتداخل نسبياً، والتي تمنع ارتباط الفيروس مع «المستقبل البشري ACE2» له.

وشدد التقرير على أن تلك العقارات متوافرة بالأسواق المحلية والعالمية لعلاج أمراض أخرى.

توصية بالتجارب الإكلينيكية

وأوصى «التقرير»، بتجربة تلك العقاقير بشكل «التجارب الإكلينيكية»، وذلك لانتقاء أفضلها في منع التصاق الفيروس بالخلايا البشرية، والتي تتسبب في شدة المرض، خصوصاً أنها «عقاقير مرخصة مسبقاً لأغراض طبية أخرى»، بحسب التقرير الحكومي.

وقال مصدر حكومي، إن الدراسة والتوصية جرت في الشهور الأخيرة من عام 2020.