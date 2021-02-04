استشاري مناعة تكشف سبب انتظار متعافي كورونا 3 أشهر للحصول على اللقاح

أعلنت وزارة الصحة أن المتعافي من كورونا لن يحصل على اللقاح إلا بعد 3 أشهر من تعافيه، وهو الأمر الذي أحدث ردود فعل بين المتعافين، متخوفين من أنهم قد يكونوا عرضة للإصابة مرة أخرى، في ظل تأكيدات طبية بإمكانية عودة الفيروس للمتعافين مرة أخرى.

تفسيرات عديدة أوضحتها الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري أمراض المناعة، حول أسباب عدم حصول المتعافي من كورونا على اللقاح إلا بعد مرور 3 أشهر على تعافيه، قائلة إن معظم اللقاحات تعتمد على الأجسام المضادة للفيروس، مشيرة إلى أن فترة حصانة اللقاح تتراوح بين الـ3 أشهر إلى 12 شهر، وأن هذه الأجسام تتواجد بالفعل في الجهاز المناعي للشخص الذي تعافى من الفيروس، واصفة المتعافي من كورونا كمن حصل على اللقاح، لذلك لا فائدة من حصوله على اللقاح قبل هذه المدة.

وأكدت عبد الوهاب في حديثها لـ«الوطن»، أن هناك بعض الأشخاص الذي تعافوا من كورونا لا تتواجد بأجسادهم الأجسام المضادة، لذلك يتعرضون للإصابة مرة أخرى بعد فترة قصيرة من الإصابة في المرة الأولى، موضحة أن الأشخاص الذين يمتلكون مناعة ضعيفة، يجب أن يحصلوا على نظام غذائي جيد فور الشفاء، واستعادة القوة المناعية مرة أخرى التي استهلكت في مواجهة الفيروس، لكي يتجنبوا الأعراض الجانبية للقاح.

استشاري المناعة: من حصل على مصل الإنفلونزا يجب عليه الانتظار للحصول على اللقاح

وأضافت استشاري أمراض المناعة، أنه لا يوجد مخاطر للمتعافين من كورونا، إذا حصلوا على اللقاح بعد تلك المدة التي حددتها وزارة الصحة والسكان المصرية، موضحة أن من يريد الحصول على اللقاح قبل هذه المدة، يجب عليه إجراء التحاليل لقياس حجم الأجسام المضادة داخل جسده، لأنها تظهر بنسب مختلفة من شخص لآخر.

وتابعت بأن من حصل على أي لقاح آخر بعيدا عن لقاح كورونا، كمصل الأنفلونزا، يجب أن ينتظر الـ3 أشهر أيضا، حتى يتهيأ جسده للحصول على لقاح كورونا من الناحية المناعية، مؤكدة أن جميع المعلومات حول فيروس كورونا والتي تصدر عن أي جهة، لا تزال محض دراسة وبحث.