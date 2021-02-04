«الأعلى للمستشفيات الجامعية»: أعداد مصابي كورونا لدينا انخفضت لـ30%

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنَّ نسب الإشغالات بالمستششفيات الجامعية للأسرة المخصصة لعزل كورونا فيروس انخفضت لأقل من 30% حتى الآن، مشيراً إلى أنَّ الانخفاض يسيسر تدريجياً يوماً بعد يوم.

واوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ نسب الإشغالات انخفضت بصورة جيدة في الوحدات المخصصة للرعايات المركز المخصصة لعزل كورونا، لافتًا إلى أنَّ الفترة الحالية لا يوجد أي ضغط من ناحية الأماكن المخصصة لعزل كورونا بالمستشفيات.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ سبب إنخفاض نسب الإشغالات والأسرة المخصصة لعزل كورونا يرجع إلى الإجراءات الإحترازية المشددة التي إتخذتها الدولة المصرية أبرزها الغرامات على الغير مرتدين للكمامات في الأماكن العامة، بالإضافة إلى الإرشادات و التعليمات المستمرة التي يتمّ التنويه عليها بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.

انخفاظ تدريجي يوماً بعد يوم لنسب الاشغالات للأسرة المخصصة لعزل كورونا بالمستشغيات الجامعية

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هناك اهتمام ملحوظ أيضا من قبل بعض المواطنين سواء من حيث تطبيق التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة والاهتمام بالعادات الإيجابية كغسل الأيدي بالماء والصابون والتطهير والتعقيم الدوري للمنشآت.

وتابعت أنَّ تطبيق الإجراءات الاحترازية هو خير وقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مناشدة جميع الموطانين بضرروة تجنب جميع الأماكن المشهود لها بالازدحام و كذلك الابتعاد عن المقاهي والكافيهات المخالفة لتعليمات وإجراءات الحكومة المصرية وتقوم بتقديم «الشيشة» والمشروبات دون تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكّدة أنَّ ناقل رئيسي لكورونا.