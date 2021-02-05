لمنع تراكم مياه الأمطار.. 10 معلومات عن خطة الطرق لمواجهة السيول

وضعت هيئة الطرق والكبارى، خطة محكمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار والسيول التى تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية في جميع محافظات مصر، لعدم تراكم مياه الأمطار على الطرق السريعة، مما تؤدي إلى توقف الحركة المرورية، موضحة إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية بالهيئة متصلة بجميع غرف العمليات بالمحافظات، لوضع السيناريوهات المحتملة حال حدوث أى أزمات بسبب الأمطار.

وقال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، في تصريحات لـ «الوطن»، إن العمل متواصل بجميع محافظات مصر، لشفط جميع المياه المتراكمة على الطرق السريعة جراء تساقط الأمطار والسيول، موضحاً أن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة أى صعوبات قد تحدث جراء الأمطار.

وأضاف «مصطفى»، بأنه في حال وجود أى أزمات على أحد الطرق السريعة سيتم إغلاقه فورا، لحين تراكم المياه وعودة فتحته مرة آخرى، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وترصد «الوطن»، 10 معلومات عن خطة الطرق والكبارى، لمواجهة تراكم مياه الأمطار على الطرق، وهى كالتالي:

1- التأكد من سلامة الطرق والجسور والخزانات.

2- توفير سيارات شفط المياه من جميع الشوارع.

3- التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء حال تساقط الأمطار بغزارة.

4- تجهيز معدات بديلة، لمواجهة السيول في أي وقت خاصة بمحافظات المدن الساحلية والمدن التي تتعرض للسيول.

5- تجهيز الآلات والمعدات لمواجهة تساقط الأمطار، من أجل سرعة فتح أي طريق يتعرض للأمطار الغزيرة، لعدم حدوث شلل في الحركة المرورية.

6- تشكيل 30 فرقة طوارئ على مستوى محافظات مصر.

7- تجهيز معدات الكسح وشفط المياه.

8- إصدار تعليمات لمدراء المناطق بالتعامل الفورى مع أى تراكمات لمياه الأمطار.

9ـ التنسيق بين فرق الصيانة وإدارات المرور لمتابعة الحركة المرورية بالطرق خلال سقوط الأمطار.

10ـ تشكيل غرفة عمليات مركزية، لدعم فرق الصيانة المتواجدة بمناطق الجمهورية في حالة سقوط السيول.