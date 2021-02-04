الأمطار تجتاح الدقهلية وأهالي قرية«أبستو» يستغثيثون من غرق الشوراع

ضربت موجة من الطقس السيئ محافظة الدقهلية، اليوم، وهطلت أمطار غزيرة على بعض المناطق، مصحوبة برعد وبرق وسط تساقط الثلوج، ما تسبب في تراكم مياه الأمطار، وغرق المناطق المنخفضة بشوارع المدن، وتحولها لبرك طينية في القرى.

وبدأ هطول الأمطار منذ ليلة أمس علي مناطق متفرقة بداية من مراكز ميت غمر وأجا وتمي الأمديد وبعض مناطق السنبلاوين، ثم بدأت في ساعة مبكرة اليوم بمراكز نبروه وشربين وبلقاس، وعمت الأمطار والرياح كافة أنحاء المحافظة منذ ظهر اليوم حتى الآن.

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واستغاث أهالي قرية «أبستو»، التابعة لمركز نبروه من تعطل ماكينة سحب الصرف الصحي بالقرية، وأكدوا أن القرية غرقت في مياه الصرف والأمطار، و ناشدوا المسئولين سرعة التحرك الفوري لإنقاذهم من الأوبئة.

وتحركت معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لكسح تجمعات المياه ببعض المناطق منذ ليلة أمس وجرى التعامل معبلاغات المواطنين بشأن تجمعات المياه.

وأعلنت محافظة الدقهلية، حالة الطوارئ بكافة الوحدات المحلية وكافة القطاعات وشددت على التواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظرف طارئ، والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار بإستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه، مع ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي لمتابعة الأوضاع أولا بأول والتنسيق والتعاون المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

ودفعت الوحدات المحلية بسيارات الكسح والمعدات التابعة لها بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة لشفط وكسح تجمعات المياه من الطرق و الشوارع أولا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.