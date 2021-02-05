تعرف على شخصيات هنا الزاهد في مسلسل «حلوه الدنيا سكر».. (صور)

الحامل والمحجبة والمقهورة والعاقلة والمتهورة هي الشخصيات التي تجسدها هنا الزاهد من خلال مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، ومن المقرر عرض المسلسل مع الاحتفالات بعيد الحب يوم 14 فبراير.

وقد كشفت «هنا»، عبر «انستجرام» شكل عدد من الشخصيات التي تجسدها خلال المسلسل فقد أحدثت ضجة منذ أيام بعد نشر صورة لها وهي حامل واعتقد البعض أنها فعلا تنتظر حادثا سعيدا لتنفي ذلك مؤكدة لـ «الوطن»، أن هذا شكل إحدى شخصيات مسلسلها الجديد.

كما روجت هنا الزاهد عبر حسابها على «أنستجرام» لمسلسلها الجديد «حلوه الدنيا سكر»، ونشرت فيديو لها من إحدى شخصيات المسلسل وهي ترتدي الحجاب وتفاعل الجمهور بشكل كبير معها حيث أثنى الجميع على شكلها بالحجاب.

وعلقت قائلة «استنوا شخصية مريم من مسلسل حلوة الدنيا سكر. من أكتر الشخصيات اللي بحبها يارب تعجبكم Soon»، وتلقت تعليقات عديدة من الجمهور تشيد بجمالها بالحجاب.

كما نشرت صورة لها بشعر أحمر وتمسك بنسناس، وعلقت قائلة «ساندي إبراهيم التابعي والنسناس بتاعها بودي (حلوه الدنيا سكر).. مين متحمس قريبا».

كما أعلنت هنا الزاهد منذ أيام عن صورة لوجهها ويبدو عليها أثار ضرب ضمن أحداث مسلسلها الجديد.

مسلسل «حلوة الدنيا سكر» مكون من 9 حكايات منفصلة، وكل حكاية تدور في 5 حلقات بأبطال مختلفين، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجودها في جميع القصص، والعمل من إنتاج شركة «4k media» للمنتج كريم أبوذكري، بمشاركة شركة «سينرجي»، ويعرض على إحدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشرت هنا الزاهد، الشهر الماضي البوستر الدعائي لمسلسل «حلوة الدنيا سكر»، والذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية، وكتبت على «إنستجرام» قائلة: «مسلسل حلوة الدنيا سكر.. قريبًا».