هنا الزاهد تكشف لـ«الوطن» حقيقة حملها (صورة)

أثارت الفنانة هنا الزاهد، جدلًا واسعًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بعدما نشرت صورة لها، وتبدو وكأنها حامل، دون أي تعليق واضح منها.

وكشفت هنا الزاهد، لـ«الوطن»، حقيقة تلك الصورة، إذ كانت من كواليس مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر» والذي تواصل تصويره حاليًا، تمهيدًا لعرضه عبر إحدى القنوات الفضائية خلال الفترة المُقبلة، موضحة بقولها: «أنا لما هكون حامل هقول».

مسلسل «حلوة الدنيا سكر»

مسلسل «حلوة الدنيا سكر» يضم 8 شخصيات مختلفة، من خلال 8 حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل حلقة في 5 حلقات ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، وذلك بعناوين «سحر وشعوذة»، و«9 خطوات لقلب الرجل»، و«الجريمة لا تفيد»، و«المتخصصة».

مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، يضم مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلاني، ومحمود عبدالمغني، وميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، وحنان سيمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.

مينا مسعود

وتعاقد الفنانة هنا الزاهد، على فيلم «في عز الضهر» للممثل المصري العالمي مينا مسعود، والمُقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، إذ أعربت عن سعادتها البالغة بتلك التجربة السينمائية المصرية ذات صبغة عالمية.

فيلم «في عز الضهر»، يكتبه كريم سرور ويخرجه المخرج مرقس عادل، وهو من بطولة مينا مسعود، وهنا الزاهد، وميرنا نور الدين، ومحمد عز، ومحمد علي رزق، وإيهاب فهمي، وآخرين.