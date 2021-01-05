هنا الزاهد: مسلسل «حلوة الدنيا سكر» مختلف وأتمنى رضا الجمهور

تحتفل «هنا الزاهد» بعيد ميلادها، اليوم، وذلك بالتزامن مع تصوير مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر» والذي تخوض به البطولة المطلقة للمرة الأولى، بعد البطولة الجماعية في أكثر من عمل بين السينما والدراما آخرها فيلم «الغسالة» الذي حقق أرقام كبيرة في السينما رغم كونه أول الأفلام التي طرحت بدور العرض بعد أزمة كورونا.

وقالت هنا الزاهد لـ«الوطن»: «متحمسة لهذا المسلسل وأتمنى أن ينال رضا الجميع، وخائفة من البطلة».

وأشارت إلى أن المسلسل قصته جديدة في الدراما المصرية، ويحمل عدد من القصص، فهو من نوعية المسلسلات الاجتماعية، متابعتة: «نواصل التصوير في الوقت الحالي وسننتهي منه منتصف يناير».