«الداخلية» عن واقعة سحل سيدة الطالبية: خلافات متكررة واتهامات متبادلة

قالت وزارة الداخلية، إنه في إطار جهود أجهزتها لكشف ملابسات ما جرى تداوله على فيس بوك، بشأن سحل إحدى السيدات ونجلها بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، تبين وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام، بين كلٍ من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، كطرف أول، وربتي منزل ومالك شركة، مقيمين بدائرة القسم، وتبلغ من الطرف الأول، بتضررها من الطرف الثاني، لتعديهم عليها بالضرب محدثين إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بسبب حدوث مشادة كلامية بينها وبين واحدة من ربتي المنزل من الطرف الثاني، تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقي أفراد الطرف الثاني، وذلك لوجود خلافات سابقة بين الطرف الأول وربة المنزل الأخرى من الطرف الثاني على العقار سكن الطرف الأول، والذي آل إليهما وآخرين بالميراث، وتدخل مالك الشركة لشرائه، إلا أن الطرف الأول رفضت.

أضاف بيان الداخلية، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفي وقت لاحق، تبلغ من إحدى ربتي المنزل من الطرف الثاني، بتضررها من الطرف الأول لقيامها بالتعدي عليها بالسب ووضع كاميرا مراقبة موجهة إلى الشقة سكنها.

وتابع البيان، بأنه عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط اثنين من الطرف الثاني، وبمواجهتهما أيدا ذلك، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.