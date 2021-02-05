حكاية مقتل رجل أعمال أقام علاقة جنسية مع شريكته وابنتها وابتزهما

علاقة جنسية جمعت سيدة أعمال وابنتها برجل واحد استغل صداقته لهما بحكم وجود علاقة عمل بين الأم والرجل، تطورت إلى علاقة جنسية بينهما، وبعد ذلك شاهد الرجل ابنة السيدة في لقاءات عديدة ونجح في نصب شباكه حولها حتى أقام معها علاقة جنسية، وتمكن من تصوير لقاءاته الحميمية بالسيدة ونجلتها بالفيديو، واستمر الأمر حتى حدثت بينهما خلافات في العمل، فبدأ في ابتزاز السيدة وابنتها وهددهما بفضحهما على «فيسبوك» وإرسال الفديوهات إلى أقارب السيدة وطليقها.

نهى وابنتها روان أعدتا خطة الجريمة

لم تجد السيدة «نهى» وسيلة سوى قتل شريكها وإلقاء الجثة في مصرف بقرية بشالوش بمدينة ميت غمر، بعد أن بابنتها «روان» الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بالجامعة الألمانية، واثنين آخرين من مساعديها في العمل، ووضعت جرعة مخدر زائدة في كوب عصير وقدمته لعشيقها حتى دخل في غيبوبة ليتمكنوا من خنقه حتى تأكدوا من وفاته ثم تخلصوا من جثمانه.

المتهمة تعترف: هددنا بفيديوهات جنسية

اعترفت السيدة وابنتها بتفاصيل الجريمة أمام النيابة العامة: «هددنا بفيديوهات جنسية وكان عايز يفضحنا وكمان كان عايز ياكل حقنا في الشركة بسبب هذه الفيديوهات»، فأعدت خطة الجريمة وأجرت اتصالا بشريكها «عمرو» وأخبرته بضرورة الحضور إلى الدقهلية لحل المشاكل العالقة بينهما، فرحب المجني عليه، وانطلق بسيارته من مدينة زفتى بالغربية، قاصدا مدينة ميت غمر بالدقهلية، لم يكن يعلم أنه ينطلق لقدره ونهايته التي رسمتها له المتهمة.

«نهى» تشرح تفاصيل الجريمة

وأضافت المتهمة في اعترافاتها، أنها اتفقت مع باقي المتهمين على الحضور إلى شقتها ليكونوا في غرفة مغلقة ليتمكنوا من القضاء على المجني عليه سريعا، والتخلص من جثته فيما بعد، وبالفعل وصل الضحية في الموعد المحدد له في شقة المتهمة، وجلس ينتظر سماع وجهة نظر شريكته في الخلافات، وهو يتناول كوبًا من العصير به كمية كبيرة من المخدر بدأ مفعوله في الظهور عليه، وبدأ يفقد توازنه، حتى انقض عليه المتهمون، ثم خنقوه ووضعوه في كرتونة، وانتظروا حتى صباح اليوم التالي، ووضعوه في سيارة سائق المتهمة الأولى، ثم ألقوه في مصرف زراعي، لكن المباحث كشفت تفاصيل الجريمة وألقت القبض على المتهمين.