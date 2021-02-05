عامر تمام: تسرب كورونا من معهد ووهان تصلح قصة فيلم وليس فرضية علمية

قال الكاتب الصحفي عامر تمام، إنَّ بعثة منظمة الصحة العالمية زارت المستشفيات التي تمّ فيها علاج مصابي فيروس كورونا في بداية ظهور الفيروس حول العالم في البداية، كما تحدثت مع المتعافين ودوّنوا شهاداتهم وما عانوه من أعراض خلال فترة الإصابة.

«تمام»: البعثة زارت سوق ووهان بورة فيروس كورونا في البداية

وأضاف «تمام»، خلال مداخلة له من الصين، عبر «سكاي بي» ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، إنَّ البعثة زارت سوق ووهان والذي ظهر به فيروس كورونا في بداية الجائحة، وكانت لديها عدة فرضيات أهمها انتقال الفيروس من الخفافيش للإنسان، والفرضية الأخرى هو أن يكون الفيروس دخل الصين من الخارج عبر مأكولات مجمدة.

«تمام»: لم تكن هناك أدله قطعية عنن تسرب الفيروس من السوق للمواطنين

وأوضح أنَّه لم تكن هناك أدلة قطعية عن تسرب الفيروس من السوق إلى المواطنين، ومازال الأمر مجرد احتمال وارد لم تستبعده البعثة، مبينًا أنَّ الاتهامات التي طالت معهد ووهان كانت سياسية أكثر من كونها علمية، وبعد زيارة البعثة للمعهد، تمّ التأكّد أن تسرب الفيروس من المعهد يصلح فقط قصة لفيلم ولن يكون فرضيه علمية.

«تمام»: البعثة هدفها الوصول لسيناريوهات وفرضيات وليس لنتيجة

وأكّد الكاتب الصحفي، أنَّ جدول البعثة خلال الأيام المقبلة يشمل لقاءً مع مسؤولين وعلماء مختصين بدراسات الفيروس، ولقاء مع حالات أولى واستجواب تلك الحالات: «البعثة تريد الوصول لسيناريوهات وفرضيات وليس لنتيجة».