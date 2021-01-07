أحمد فايق: «منظمة الصحة العالمية» تحذر من الـ 6 شهور اللي جايين

قال الإعلامي أحمد فايق، إن منظمة الصحة العالمية قالت إن الـ 6 أشهر القادمة ستكون صعبة بسبب انتشار فيروس جائحة كورونا لأن الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة في أوروبا وأمريكا اللاتينية بسبب السلالات الجديدة الأكثر انتشارا ولكنها ليست أقوى من السلالة الأصلية والانتشار يعود إلى الاختلاط الاجتماعي الكبير بين كل الأسر، والذي بدأت تظهر أثاره من خلال زيادة الإصابات منذ يوم 31 ديسمبر حتى اليوم فالمنحنى البياني يوضح زيادة الإصابات بسبب الاحتفالات الداخلية في البيوت والخارجية في الأماكن المفتوحة، ولا توجد دولة تستطيع تقليل الاحتفالات لأن هذا طبيعة بشرية فالناس يزورون بعضهم البعض.

تطورات السلالة الجديدة في جنوب إفريقيا

وأضاف «فايق» خلال تقديمه برنامج مصر تستطيع المذاع على فضائية DMC، «المنظمة بتقول بشكل واضح وصريح إن الستة شهور اللي جايين من أصعب الشهور وقد يكونوا أصعب من السنة اللي فاتت لحد ما اللقاحات المضادة تعمل حاجة، إحنا قدمنا شهور وربما سنين عشان اللقاح يوصل للجميع على الكرة الأرضية، إحنا داخلين على 6 شهور صعبة جدا جدا».

وتابع: «وفي سلالة مقلقة في جنوب إفريقيا وفي البرازيل بعكس سلالة بريطانيا، عشان في دراستين طلعوا واحدة تحت الطبع في الولايات المتحدة في جامعة سياتل تختبر قدرة اللقاحات على مواجهة السلالات الجديدة وأشارت أنها اللقاحات ليست قادرة على التغلب على الفيروس، والفيروس أيضا لا يتغلب عليها وقد تكون غير مجدية في بعض الحالات ولسه الدراسة بتتراجع وده شيء مقلق من الناحية العلمية والدراسة وضحت لنا إن بعض الحالات اللقاحات لم تؤثر فيها وتجزم على تحييد السلالة الجديدة لكن في أنواع لقاحات هتكون أكثر فاعلية وهنعرف من خلال دراسات تانية، مثلا في دراسة من جنوب إفريقيا بتقول إن السلالة في جنوب إفريقيا أكثر عدوى وسجلت الإصابات بعد ظهور السلالة الجديدة 24 حالة لكل 100 ألف بعد ما كانت 15 فقط من كل 100 والوفيات زادت من 34 حالة وفاة لكل 100 ألف قبل ظهور السلالة الجديدة، إلى 68 حالة لكل 100 ألف بعد ظهور السلالة وبلغ إجمالي الوفيات 29 ألف حالة والإصابات 1.1 مليون حالة بحسب المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها».