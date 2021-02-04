وزير الأوقاف يصل شرم الشيخ للمشاركة في دورة «الإعلام الديني»

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمطار شرم الشيخ الدولي، وكان في الاستقبال الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

ومن المقرر أنَّ يشارك وزير الأوقاف، في فعاليات دورة «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة»، التي ستنطلق غدًا، بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني، بقاعة توليب بمدينة شرم الشيخ.

وتابع المحافظ وصول الوفود المشاركة في الدورة، سواء القادمين جوًا عن طريق مطار شرم الشيخ الدولي، أو برًا، مشيرًا إلى أنَّه سيجرى بث شعائر صلاة الجمعة غدًا من مدينة شرم الشييخ، بحضور وزير الأوقاف من مسجد الصحابة.

ونظمت فعاليات الدورة بالتعاون بين وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للإعلام، ومحافظة جنوب سيناء.

يُشار إلى أنَّه سيجرى عقد مؤتمر «التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل»، صباح الأحد المقبل بمقر جامعة الملك سلمان الدولية، في حضور نخبة من الإعلاميين، والتي سيجري خلالها استعراض أهم المشروعات في مختلف القطاعات التنموية بجنوب سيناء، إضافة للمشروعات المستقبلية.

وتفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات دورة «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة» بالتي ستعقد بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني.

كما تفقد أيضًا استعدادات مؤتمر «التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل» التي ستعقد صباح الأحد المقبل، بمقر جامعة الملك سلمان الدولية، في حضور نخبة من الإعلاميين، والتي سيتم فيها استعراض أهم المشروعات في مختلف القطاعات التنموية إضافة للمشروعات المستقبلية.

جاء ذلك بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبدالفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام، وكل المديرين والجهات المعنية والمشاركة.

شملت الجولة الفنادق التي سيتمّ بها استقبال الوفود المشاركة، والاعلاميين، والطرق والميادين وقاعات عقد اللقاءات، ومسجد السلام الذي يتمّ نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة.