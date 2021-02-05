الري: نصدر خرائط دقيقة للأمطار كل 6 ساعات ونعمل على تهيئة الترع

قالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة دشنت وحدة الإنذار المبكر بالسيول، على خلفية الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد عام 2015، مؤكدة أن الوحدة تعمل بكفاءة عالية، وتصدر خرائط دقيقة للأمطار كل 6 ساعات.

وأضافت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية extra news، أن هناك متابعة لحركة الأمطار بحيث تظهر خرائط دقيقة كل 6 ساعات، مضيفة «تحدثنا عن وجود أمطار كثيرة من مساء الأربعاء، وبالفعل جرى تجهيز مخرات السيول بشكل جيد، واستقبلت الأمطار في سيناء، وستقل الأمطار صباح الجمعة، وتنتهي بنهاية اليوم.

وزارة الري تتخذ احتياطات عديدة منذ بدء التوقع بهطول الأمطار

وتابعت: «وزارة الري تتخذ احتياطات عديدة منذ بدء التوقع بهطول أمطار، بحيث تجري تهيئة الترع لاستيعاب المياه التي ستهطل، ولاحظنا شدة الأمطار اليوم، على الوجه البحري، حيث وصلت شدة الأمطار إلى 15 ملي، وهذه الكمية يمكن أن تتسبب في أزمات كبيرة، ولكن جرى استخدام مياه الأمطار اليوم لتكون مياه ري، بعد تقليل نسب المياه في الترع».

وواصلت: «كل محطات الطوارئ في جاهزية كاملة، وتعمل الطوارئ بكامل طاقتها، كما جرى تفعيل عمليات تطهير الترع بشكل سريع استعدادا للأمطار».

الأمطار العنصر الأكثر تغييرا في عناصر المناخ

واستطردت: «العنصر الأكثر تغيرا في عناصر المناخ، هو الأمطار المعتمدة على الضغط الجوي وشدة الرياح، والفترة المقبلة بها تقلبات ووجود أمطار متوقع سقوطها، ونحن نستخدم نماذج رياضية مناخية من أجل التوقع بدقة لوقت سقوط الأمطار ويمكن القياس بدقة قبل الأمطار بـ3 أيام».