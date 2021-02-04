«مسبار» الإمارات لاستكشاف المريخ يقترب من الوصول: المرحلة الأخطر

قال المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، إن الإمارات لا تضع اسمها وحدها حول الكوكب الأحمر، لكن الأمة العربية بأكملها، لافتا إلى أن المسبار وصل حاليا لأهم وأخطر مرحلة وهي مرحلة الوصول للمريخ، وهناك عدة أسباب تجعل هذه المرحلة حساسة.

وأضاف «شرف»، خلال لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن 50% من المهمام التي تم إرسالها للكوكب الأحمر فشلت على مدار التاريخ، من ضمن هذه الأسباب بُعد المسافة بين الأرض والمريخ، والتحديات التي يجب أن تمر بها المنظومة خلال رحلة «المسبار».

وأشار إلى أن التحديات ناتجة عن عدة أسباب منها البيئة التي يمر منها المسبار، ليست فقط للهواء الداخلي أو انعدام الجاذبية، ولكن أيضا تأثير الأشعة في الفضاء الخارجي التي تؤثر على أنظمة المسبار، وليس كل الأنظمة تتحمل هذه الأشعاعات أو تقلبات التضاريس من ارتفاع للحرارة، حيث توجد بعض المناطق ترتفع بها الحرارة، وأخرى تنخفض بها الحرارة.

ولفت إلى أن من ضمن الأسباب صعوبة الاتصال، حيث يكون هناك تأخير في الاتصال حال الوصول للكوكب الأحمر، حوالي 11 دقيقة، لإرسال أوامر المسبار، كما يحتاج رد المسبار على المحطة الأرضية 11 دقيقة إضافية، بإجمالي 22 دقيقة، وإذا حدثت مشكلة لا يستطيع أحد التدخل، والمسبار لابد أن يأخذ قرارات بنفسه والتفاعل مع المشكلة وحلها.

واعتبر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن انطلاق «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، يشكل إنجازا وطنيا وعربيا ودفعة إماراتية متقدمة في مسيرة بناء المعرفة العالمية بمجال الفضاء.

وقال الشيخ خليفة في كلمته بهذه المناسبة: «تابعنا اليوم بسرور وفخر عظيم نبأ الإطلاق الناجح لمسبار الأمل الذي نشأت فكرته وتطورت داخل مؤسساتنا السياسية والبحثية الوطنية وجرى تصميمه وتصنيع مكوناته الرئيسة بمشاركة أصيلة فاعلة من نخبة كفاءات وطنية شابة، نيرة العقول، رفيعة التأهيل والتدريب، مخلصة، صادقة الولاء والانتماء»، وفقا لقناة «سكاى نيوز عربية».

وأضاف أن مسبار الأمل «يشكل إضافة نوعية عالية القيمة تزدان بها الصدور ويزدهي بها أبناؤنا وبناتنا ويتفاخرون وتسمو بها هامة الوطن وتعلو وتترسخ بها مكانة دولتنا مركزا إقليميا رائدا في قطاع الصناعات الفضائية، وبناء الكوادر العلمية المؤهلة في مجال علوم الفضاء عامة وبحوث كوكب المريخ خاصة»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وتابع قائلا: «إن إنجاز مسبار الأمل بأياد وطنية هو رسالة في غاية الأهمية طالما أكدنا عليها قائلين إن الإيمان بالعلم والاستثمار في طاقات الشباب وقدراتهم وإمكاناتهم هي رهاننا الرابح لكسب معركة صناعة المستقبل ووضع بصماتنا في مسيرة الحضارة الإنسانية».

واختتم حديثة بالقول: «في هذا اليوم نستذكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين الذين أرسوا الأساس المتين لدولة قادرة على الانطلاق نحو المستقبل في ثقة، والتحية والتقدير لفريق العمل الوطني، وللشركاء الدوليين، ولكل من أسهم في تحقيق هذا الحلم الوطني النبيل.. والدعاء لوطننا ومواطنينا بمزيد من التوفيق».

ومن جانبه قال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: «بفرحة تغمر قلوبنا وعزة تملأ صدورنا تابعنا بكل فخر واعتزاز لحظة انطلاق مسبار الأمل بنجاح إلى المريخ.. اليوم تبدأ الإمارات كتابة فصول جديدة من إنجازاتها وطموحاتها في الفضاء على أيدي شبابها المبدعين.. نبارك لقائدنا وشعبنا هذه اللحظة التاريخية».

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، 20 يوليو الماضي، عن تلقيه أول إشارة من «مسبار الأمل»، الذي انطلق للفضاء في رحلة تاريخية إلى المريخ هي الأولى لدولة عربية تهدف إلى استكشاف أجواء الكوكب الأحمر.

ويعد استقبال أول إشارة بمثابة نجاح انفصال «مسبار الأمل» عن الصاروخ الياباني بعد ساعة من الانطلاق إلى الفضاء.

وذكرت الحكومة الإماراتية في تغريدة على «تويتر» أنها «رسالة فخر وأمل وسلام إلى المنطقة العربية نجدّد بها العصر الذهبي للاكتشافات العربية والإسلامية».

وكتبت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»: «ينطلق مسبار الأمل ويتحقق الحلم وتعانق أحلامنا عنان الفضاء».