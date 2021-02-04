الصين: 300 ألف جرعة من لقاح "الفيروس المعطل" لمصر مجانا

‎أعلنت السفارة الصينية في مصر، أن الصين ستقوم بتزويد القاهرة مجانا بـ300 ألف جرعة تكفي لتطعيم 150 ألف شخص، من لقاج (BBIBP - CorV) الذي يستخدم تقنية قديمة تعرف باسم «الفيروس المعطل»، في المستقبل القريب.

وأوضحت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن ذلك يأتي في إطار تعميق الصداقة الصينية المصرية التقليدية، وتعزيز تعاون البلدين في الاستجابة لمواجهة الجائحة.

وتابعت: «كما أنه يعتبر ممارسة حية لترجمة مفهوم مجتمع المصير المشترك الصحي للبشرية إلى واقع الأرض».