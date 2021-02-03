«قومي البحوث» يستعد لإنتاج 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا المصري: للتجربة

كشفت مصادر بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمصنع المكلف بتصنيع وتعبئة اللقاح المصري المخصص لمواجهة فيروس كورونا المنتج من قبل علماء المركز، أن جميع الاختبارات التي جرى طلبها للتأكد من سلامة اللقاح المصري وخلوه من أي بكتيريا بناء على طلب هيئة الدواء المصري، أثبتت سلبيتها وخلو اللقاح من أي بكتيريا أو حتى مرض مثل السل، يكون اكتسبها اللقاح أثناء التحضير معملياً.

وأضافت المصاد في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللقاح المصري المحضر من قبل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات حقق نتائج إيجابية ومبشرة جداً في التجارب الإكلينكية على حيوانات التجارب، لافتًا إلى أن التجارب التأكيدية التي أجريت على اللقاح في المصنع أثبتت حتى الآن نتائج جيدة جدًا.

ولفت إلى أن المصنع يجرى حالياً العمل به للإلمام بعدد من المتطلبات بالتنسيق مع جهاز التنمية الصناعية، مؤكداً أن الملف المتعلق باللقاح في طور الانتهاء منه، مشيراً إلى أنه خلال فترة بسيطة سيتم إعطاء شارة البدء للتجارب الإكلينيكة على المتطوعين للفئات الأولى.

خريطة لتجهيز 5 آلاف عبوة للتجارب الإكلينيكية على المتبرعين

وأوضحت المصادر، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تحديد موعد بدء التصنيع لأول 5000 عبوة من الفاكسين المصري، تمهيدا لبدء التجارب الإكلينيكية على المتطوعين، مؤكدة أن العدد المتوقع أن يتم إجراء التجراب الإكلينيكية عليهم بسيط جداً ويتراوح بين 100 إلى 300 شخص، مؤكدة أن أماكن إجراء التجارب جاهزة بالإمكانيات التي تؤهلها للتطعيم.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك متابعة لحظية من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتطورات اللقاح ونتائجه، مشيداً بالدعم المقدم من قبل الدكتور محمد هاشم رئيس المركز في متابعته للملف خطوة بخطوة والتسهيلات الممنوحة منه لإجراء التجارب.