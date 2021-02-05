حفيدات الفنانة نادية لطفي يروين لـ «مساء DMC» ذكرياتهن معها

خصص برنامج «مساء DMC» فقرة حوارية للحديث مع حفيدات الفنانة الراحلة نادية لطفي في ذكرى وفاتها الأولى.

الثلاث حفيدات الأقرب لها على المستوى الشخصي

وقالت «جاسمين»، حفيدة الفنانة الراحلة نادية لطفي، إنها سعيدة باستضافة حفيدات الفنانة الراحلة في الذكرى الأولى من رحيلها، حيث كان الثلاث حفيدات هن الأقرب لها على المستوى الشخصي بشكل كبير.

كانت ملهمة بالنسبة لينا بشكل كبير

وأضافت «ريحان»، حفيدة الفنانة الراحلة، خلال حديث خاص لهما عبر «سكاي بي» بالبرنامج الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن علاقتهن مع جدتهن الفنانة الراحلة نادية لطفي، كانت تعتمد على الفصل بين مسيرتها الفنية وكونها جدة: «كانت ملهمة بالنسبة لينا بشكل كبير جدا، وبنرجعلها في حجات كتير جدا، وبنتكلم معاها في كل المجالات، وكل النصائح بتاعتها كنا بننفذها بالظبط، وأحنا كنا بناديها ببولا».

علاقتها بينا دلع بس

وأضافت «جاسمين»، أن علاقتها بجدتها الراحلة كانت تتميز بالطيبة والنصائح الكثيرة: «كانت طيبة جدا، وكانت العلاقة بينا دلع بس».

القعدة معاها كانت حلوة جدا

فيما قالت «سلمي»، حفيده الفنانة الراحلة، إنها كانت دائما ما تحكي لأحفادها قصصا حول كواليس أعمالها الفنية، ومواقفها مع الممثلين، كما كانت دائما ما تعطيهن النصائح في مختلف مجالات الحياة: «كانت بتحب تضحك كتير، والقعدة معاها كانت حلوة جدا».

حكت لنا عن كواليس تصوير فيلم «الخائنة»

وأوضحت «جاسمين»، أن جدتها حكت لها عن كواليس تصوير فيلم «الخائنة»، وسردت لها ما قام به بطل العمل محمود مرسي عندما اكتشف خيانتها له، وقام بضربها بالقلم على وجهها بشكل حقيقي، ما دفعها للمكوث في منزلها دون نزول للتصوير مدة يومين، حتى عاد وجهها لما كان عليه قبل تلك الواقعة: «اتعقدت شوية، وقالت إنه قلم شديد وكان بجد، وأنا بحب الفيلم ده جدا».

لم يدخل إيا من حفيداتها لمجال التمثيل

وأكدت «سلمي» أنه لم يدخل إيا من حفيداتها لمجال التمثيل، حيث أن كلا منهن كان له مجالا مختلفا يسعى لتحقيق النجاح فيه، وسعت إحداهن للعمل في مجال الدعاية والإعلان، فيما سعت الأخريات للعمل كمحاميات، إحداهن في مكتب استشاري كبير.

وأشارت «جاسمين» إلى أن جدتهن كانت دائما ما تشدد عليهن السير في الحياة لتحقيق هدفهن بإصرار وعزيمة، كما كانت تطلب منهم ضرورة التحلي بالثقة بالنفس والشجاعة وعدم الخوف من إي شخص، حال كان ما يقوم به هو الشئ الصحيح وليس الخاطئ.

وأكدن أن الراحلة كان لها العديد من الأعمال الفنية والدرامية القوية التي سجلتها الدراما المصرية، وهن فخوروات بها وسترثها الأجيال فيما بعد.